La Selección Sub 20 de Mascherano, afuera en primera ronda

De este modo, el conjunto que dirige Javier Mascherano cosechó 3 puntos sobre 12 posibles, con un solitario triunfo sobre Perú (1-0) y caídas ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y la de hoy ante Colombia.

Argentina tampoco participará de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, ya que los tres primeros del certamen obtendrán el pasaporte para esa cita deportiva.

Síntesis de Colombia 1-0 Argentina

Colombia: Luis Marquines; Edier Ocampo, Daniel Pedrozo, Kevin Mantilla y Andrés Salazar; Juan Castilla, Jhon Vélez, Oscar Cortés; Daniel Luna; Miguel Monsalve y Ricardo Caraballo. DT: Héctor Cárdenas.

Argentina: Franco Herrera; Brian Aguilar, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Julián Aude; Gino Infantino y Máximo Perrone; Brian Aguirre, Nicolás Paz y Axel Encinas; Ignacio Maestro Puch. DT: Javier Mascherano.

Gol en el segundo tiempo: 29m. Fuentes (C)

Cambio en el primer tiempo: 35m. Alexis Castillo por Luna (C). En el segundo; antes del comienzo, Juan Fuentes por Monsalve (C) y Ulises Ciccioli por Aguilar (A); 14m. Johan Torres por R. Caraballo (C); 18m. Alejo Véliz por Encinas y Nahuel Genez por Aude (A); 33m. Julián Fernández por Perrone (A); 35m. Oscar Cabezas Hurtado por Cortés (C)

Amonestados: Aguilar, V. Gómez (A) Caraballo, Castilla (C)

Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)