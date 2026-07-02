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Suiza superó 2-0 a Argelia y avanzó a octavos del Mundial

Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026.

Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026.
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Mundial 2026
Suiza

La selección de Suiza se impuso por 2 a 0 ante Argelia en los dieciseisavos de final y espera por Colombia o Ghana en la siguiente ronda.

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En un sólido partido disputado en la ciudad de Vancouver, el combinado de Suiza logró imponerse frente a Argelia por 2 a 0. Con este importante triunfo en los dieciseisavos de final, los europeos aseguraron su boleto a la próxima instancia del Mundial 2026 sin mayores complicaciones.

Los goles y el camino suizo en el Mundial 2026

  • Golpes tempraneros: El delantero Breel Embolo abrió el marcador rápidamente a los 10 minutos de juego, mientras que Dan Ndoye liquidó la historia al minuto 46, apenas iniciado el complemento.

  • Dominio y clasificación: Los dirigidos por el entrenador Murat Yakin controlaron los tiempos del encuentro y no le dieron oportunidades de reacción al elenco africano, que se despide definitivamente del certamen.

  • A la espera del rival: Tras este gran éxito en territorio canadiense, los suizos jugarán los octavos de final el próximo 7 de julio en la misma sede. Su adversario saldrá del atractivo cruce eliminatorio entre Colombia y Ghana.

Goles minuto a minuto de Suiza vs. Argelia

¡Era el tercero de Suiza!

Zakaria cruzó el centro, se pasó Zidane y Rieder pifió en la definición.

¡Otro más de Suiza!

¡Suiza abrió el marcador!

Cómo llegan Suiza y Argelia

La selección suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de una campaña sólida e invicta. El conjunto dirigido por Murat Yakin igualó en su debut ante Qatar (1 a 1), superó a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.

Argelia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo J tras una campaña de menor a mayor. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3 a 0 frente a Argentina, luego venció 2 a 1 a Jordania y selló su clasificación con un empate 3 a 3 ante Austria.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic intentará igualar su mejor actuación histórica en los Mundiales, ya que solo alcanzó los octavos de final en Brasil 2014, cuando cayó en tiempo suplementario frente a Alemania, que luego sería la campeona tras vencer a Argentina.

Formaciones de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodríguez; Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Horario y televisación

  • Hora: 00:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: BC Place de Vancouver

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