Suiza superó 2-0 a Argelia y avanzó a octavos del Mundial

¡Era el tercero de Suiza!
Zakaria cruzó el centro, se pasó Zidane y Rieder pifió en la definición.
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La selección de Suiza se impuso por 2 a 0 ante Argelia en los dieciseisavos de final y espera por Colombia o Ghana en la siguiente ronda.
En un sólido partido disputado en la ciudad de Vancouver, el combinado de Suiza logró imponerse frente a Argelia por 2 a 0. Con este importante triunfo en los dieciseisavos de final, los europeos aseguraron su boleto a la próxima instancia del Mundial 2026 sin mayores complicaciones.
Golpes tempraneros: El delantero Breel Embolo abrió el marcador rápidamente a los 10 minutos de juego, mientras que Dan Ndoye liquidó la historia al minuto 46, apenas iniciado el complemento.
Dominio y clasificación: Los dirigidos por el entrenador Murat Yakin controlaron los tiempos del encuentro y no le dieron oportunidades de reacción al elenco africano, que se despide definitivamente del certamen.
A la espera del rival: Tras este gran éxito en territorio canadiense, los suizos jugarán los octavos de final el próximo 7 de julio en la misma sede. Su adversario saldrá del atractivo cruce eliminatorio entre Colombia y Ghana.
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