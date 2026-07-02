Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Ante una de las sorpresas, el conjunto de Lionel Scaloni tiene este viernes su primer choque de mano a mano en busca de los octavos de final.
La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tiene una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.
El encuentro se juega este viernes desde las 19 horas de la Argentina, en el Miami Stadium, con arbitraje de Drew Fischer y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador de esta llave se medirá contra el vencedor de Australia vs. Egipto.
El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia. Y las dudas pasan por las decisiones tácticas que defina el entrenador, quien como ya es una costumbre, no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa.
El DT mantendría la base de las primeras dos fechas, pero con algunas interrogantes. Dos de las dudas estaban en la defensa y por cuestiones físicas: ¿regresa Cuti Romero al equipo o sigue Nicolás Otamendi? ¿se mantiene Facundo Medina en el lateral izquierdo luego de dos juegos en gran nivel o Nicolás Tagliafico recupera su lugar?
La otra interrogante está en el ataque, más precisamente en el acompañante de Messi. Si bien Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol mundialista, no terminó de ganarse su lugar por nivel, pero Julián Álvarez, quien llegó entre algodones a la cita, tampoco ha sumados buenos mintutos en el Mundial.
En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".
Formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
Datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde
- Hora: 19.00 (ARG)
- Árbitro: Drew Fischer
- TV: TyC Sports
- Estadio: Miami Stadium
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