Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".

Formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde