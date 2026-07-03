Andrés Calamaro visitó a la Selección Argentina y musicalizó la última práctica antes de los 16avos de final
El "Salmón" fue el invitado de lujo que tuvo la delegación en Miami, y luego eligió un icónico tema para las imágenes del último entrenamiento.
La antesala del primer duelo de eliminación directa de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 sumó una fuerte dosis de rock nacional. Este jueves, durante la última práctica formal del plantel en Miami previa al decisivo choque de este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final, la delegación recibió una visita ilustre: Andrés Calamaro.
El icónico cantante y compositor aprovechó la estadía del equipo en los Estados Unidos para acercarse al predio de entrenamiento, donde se lo pudo ver de excelente humor, compartiendo charlas de fútbol y fundiéndose en cálidos abrazos con los grandes protagonistas de la Scaloneta.
El "Salmón" saludó afectuosamente al capitán Lionel Messi, mantuvo un distendido mano a mano con el entrenador Lionel Scaloni y también posó junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, configurando una cumbre de íconos populares que no tardó en revolucionar a los hinchas.
El pedido especial de Andrés Calamaro para el compacto oficial de la Selección Argentina
La huella de la visita de Calamaro no quedó solo en los saludos protocolares dentro del campo de juego. Horas más tarde, la cuenta oficial de Instagram de la Selección Argentina compartió el video con las imágenes exclusivas del entrenamiento vespertino, con una apertura sumamente especial a cargo del mismísimo músico.
En el inicio del clip, el exlíder de Los Rodríguez aparece mirando a cámara, tomando la palabra para presentar las acciones del día y haciendo un pedido explícito a los editores para musicalizar el rodaje de los futbolistas:
"Me gustaría que escuchemos esta edición con 'Para no olvidar'", solicitó el artista con su característico estilo, eligiendo uno de los himnos más memorables de su etapa con la banda hispanoargentina.
Inmediatamente, el clásico riff y la melancólica melodía de la canción de 1995 comenzaron a sonar de fondo mientras se sucedían los goles de Messi en la práctica, las indicaciones de Scaloni y el color del búnker en Florida. Con la mística del rock de su lado y los astros alineados, la Selección Argentina cerró su preparación y ya se enfoca en dar el primer paso firme hacia la gran defensa de la corona mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario