Andrés Calamaro visitó a la Selección Argentina y musicalizó la última práctica antes de los 16avos de final

"Me gustaría que escuchemos esta edición con 'Para no olvidar'", solicitó el artista con su característico estilo, eligiendo uno de los himnos más memorables de su etapa con la banda hispanoargentina.

Inmediatamente, el clásico riff y la melancólica melodía de la canción de 1995 comenzaron a sonar de fondo mientras se sucedían los goles de Messi en la práctica, las indicaciones de Scaloni y el color del búnker en Florida. Con la mística del rock de su lado y los astros alineados, la Selección Argentina cerró su preparación y ya se enfoca en dar el primer paso firme hacia la gran defensa de la corona mundial.