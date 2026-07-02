Suiza vs. Argelia EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026: goles minuto a minuto

Cómo llegan Suiza y Argelia

La selección suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de una campaña sólida e invicta. El conjunto dirigido por Murat Yakin igualó en su debut ante Qatar (1 a 1), superó a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.

Argelia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo J tras una campaña de menor a mayor. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3 a 0 frente a Argentina, luego venció 2 a 1 a Jordania y selló su clasificación con un empate 3 a 3 ante Austria.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic intentará igualar su mejor actuación histórica en los Mundiales, ya que solo alcanzó los octavos de final en Brasil 2014, cuando cayó en tiempo suplementario frente a Alemania, que luego sería la campeona tras vencer a Argentina.