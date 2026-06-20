Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado europeo y Canadá abren la tercera fecha del torneo en Vancouver. Descubrí todos los detalles en la nota.
Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), en el BC Place de Vancouver, por la última jornada del Grupo B del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y asoma como un duelo determinante en la definición de la zona, ya que ambos seleccionados lucharán por el primer puesto y la clasificación a la siguiente fase.
El seleccionado europeo debutó con un empate ante Catar y luego consiguió una victoria contundente frente a Bosnia y Herzegovina, resultados que lo dejan bien posicionado en la tabla del Grupo B y con chances concretas de avanzar a la siguiente fase.
El anfitrión puso primera con un empate ante Bosnia y posteriormente goleó a Catar, motivo por el cual llega en igualdad de puntos (4) que Suiza en la cima del Grupo B. En ese recorrido, Canadá mostró un alto poder ofensivo, con Alphonso Davies como principal figura, mientras que Jonathan David aparece como la principal carta de gol del conjunto norteamericano.
El seleccionado helvético es un habitual protagonista de las Copas del Mundo desde su debut en Italia 1934. Su mejor actuación llegó en Brasil 1954, cuando alcanzó los cuartos de final como anfitrión en el recordado “Milagro de Berna” ante Hungría. Sin embargo, en las últimas décadas se consolidó como un equipo fuerte y frecuente en octavos de final, instancia que hasta el momento no pudo superar.
Formaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026
Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. DT: Murat Yakin.
Canadá: Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Vancouver
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario