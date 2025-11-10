Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura
El próximo fin de semana se definirán los tres equipos que perderán la categoría. Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi son los más complicados.
Mientras Boca y River acaparan la atención por la pelea por la Copa Libertadores 2026, en el fondo de la tabla se vive una tensión máxima: la definición del descenso promete ser uno de los cierres más dramáticos de los últimos años.
Con solo una fecha por disputarse, Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza se jugarán el todo por el todo para evitar perder la categoría. Solo uno logrará mantenerse en Primera División, mientras que los otros dos acompañarán a Tigre, ya descendido, a la Primera B Nacional 2026.
Cómo está la situación antes de la última fecha
Si el torneo terminara hoy, San Martín descendería por promedio y Godoy Cruz por tabla anual. El Tomba, que dirige Omar Asad, atraviesa una racha muy negativa y llega al cierre con el peor panorama posible: solo una combinación exacta de resultados podría darle la chance de disputar un desempate por la permanencia. A su vez, Aldosivi y San Martín protagonizarán un duelo directo en Mar del Plata que será a todo o nada.
El que gane, se salva.
El que pierda, desciende.
Si empatan, dependerán del resultado de Godoy Cruz.
En tanto, el equipo mendocino recibirá a Deportivo Riestra en el Malvinas Argentinas con la obligación de ganar sí o sí y esperar que haya un perdedor en Mar del Plata para aspirar a un desempate por la permanencia.
El famoso “Excel del descenso”
Como sucede cada año en definiciones apretadas, las redes sociales se llenaron de planillas de cálculo con todos los escenarios posibles de la fecha 16. En ellas se puede ver cómo varían las probabilidades de cada equipo según los resultados:
Godoy Cruz: el más comprometido. Necesita ganar y que haya un perdedor entre San Martín y Aldosivi para forzar un desempate. Si empata o pierde, desciende automáticamente.
San Martín (SJ): depende de sí mismo. Si vence en Mar del Plata, se salva; si pierde, desciende.
Aldosivi: corre con la misma suerte. Ganando, asegura su permanencia; si cae, volverá a la B Nacional.
Cuándo se juega la definición
Desde la Liga Profesional aún no confirmaron los días y horarios exactos, aunque los partidos se disputarán en simultáneo para evitar especulaciones. Todo indica que será el sábado 15 o domingo 16 de noviembre, en lo que promete ser una jornada cargada de tensión, nervios y calculadoras. El fútbol argentino volverá a vivir una definición de película, donde tres equipos históricos buscarán, en 90 minutos, escaparle al descenso y salvar un año deportivo para el olvido.
