Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura

Cómo está la situación antes de la última fecha

Si el torneo terminara hoy, San Martín descendería por promedio y Godoy Cruz por tabla anual. El Tomba, que dirige Omar Asad, atraviesa una racha muy negativa y llega al cierre con el peor panorama posible: solo una combinación exacta de resultados podría darle la chance de disputar un desempate por la permanencia. A su vez, Aldosivi y San Martín protagonizarán un duelo directo en Mar del Plata que será a todo o nada.