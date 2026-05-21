Un comerciante cerró su cervecería en Castelar por la crisis económica y lo mandaron a aprender a votar
El Despacho de Otto funcionó nueve años en el mismo local de Avellaneda al 1000, en Castelar, pero la baja del consumo y la coyuntura provocaron su cierre.
Lucas Marasa anunció a fines de abril el cierre de Despacho de Otto, el bar que durante nueve años dirigió en Castelar, provincia de Buenos Aires, y que fue una víctima más de la crisis económica y la baja en el consumo.
"A todos nuestros clientes, gracias. A nuestros amigos, gracias. A nuestras familias, gracias", se despidió Lucas a través del perfil oficial de la cervecería, y en el mismo post también contó que parte de la decisión se basó en que se vendió el local de Avellaneda 1060, en Castelar, y por eso el bar necesitaría una nueva locación si la idea fuese seguir operando.
Pero esa no es la idea. El ciclo llegó a su fin, y Lucas señaló que la trayectoria del Despacho de Otto "fueron nueve años de gestión compartida con su creador, Diego", y aunque reconnoció que "la intención de reubicarnos está", son "los números y la situación actual" lo que complica el panorama.
Mensaje frustrado
Lucas quiso despedirse con cariño de la clientela que durante casi una década encontró en el bar el "espacio de desahogo que buscaron y supieron hacer propio", pero entre los comentarios de su primera publicación de Instagram aparecieron frases como "Sigan votando libertad", o "Aprendan a votar".
La coyuntura política y la crisis económica van de la mano, y aunque hubo algunas personas que decidieron entrar en debates en los comentarios ("¿Y qué tendríamos que votar según vos, capo?"), la mayoría invocó bendiciones, portales de abundancia y puertas abiertas para el futuro.
A diferencia de como pasó en otros comercios que cerraron por la crisis económica, en esta oportunidad los dueños del bar de Castelar se llamaron a silencio y simplemente compartieron una versión simplificada de su mensaje de despedida que recibió respuestas más cordiales, afines y amorosas.
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