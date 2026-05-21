Un comerciante cerró su cervecería en Castelar por la crisis económica y lo mandaron a aprender a votar

La coyuntura política y la crisis económica van de la mano, y aunque hubo algunas personas que decidieron entrar en debates en los comentarios ("¿Y qué tendríamos que votar según vos, capo?"), la mayoría invocó bendiciones, portales de abundancia y puertas abiertas para el futuro.

A diferencia de como pasó en otros comercios que cerraron por la crisis económica, en esta oportunidad los dueños del bar de Castelar se llamaron a silencio y simplemente compartieron una versión simplificada de su mensaje de despedida que recibió respuestas más cordiales, afines y amorosas.