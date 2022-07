Boca se prepara para recibir a Talleres: ¿con Payero y sin Izquierdoz?

En medio de una jornada matutina de entrenamientos en el predio de Ezeiza abiertos a la prensa, los jugadores realizaron trabajos con pelota para entrar en calor y, posteriormente, siguieron con ejercicios de coordinación y velocidad.

Aunque no hubo confirmación del once titular para mañana, se espera que el entrenador interino repita a los once futbolistas que comenzaron jugando frente a San Lorenzo. Aún resta aguardar cómo evoluciona Carlos Zambrano, quien aqueja un dolor en el pubis. Si no llega, en su lugar diría presente el juvenil Gabriel Aranda.

Este sería el equipo titular para enfrentar a Talleres: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Guillermo Fernández, Juan Ramírez, Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.