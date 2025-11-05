Todos los campeones de la Copa Argentina: cómo quedó la tabla de títulos
Independiente Rivadavia se sumó este miércoles a la extensa lista de campeones del certamen más federal del fútbol argentino.
En una de las mejores finales de todos los tiempos, Independiente Rivadavia se impuso este miércoles en Córdoba por penales y se sumó a la lista de campeones de la Copa Argentina al conseguir la edición 2025.
Se trataba de una final inédita en varios sentidos, ya que fue la primera vez que ambos equipos chocan en un partido decisivo de cualquier competición, pero además, fue el debut para ambos en el último encuentro del torneo federal.
De esta manera, Independiente Rivadavia se quedó con la 15 edición del certamen, y se convirtió en el noveno en ser campeón de la Copa Argentina. De momento Boca (cuatro veces) y River (tres veces) son los únicos que pudieron repetir.
Todos los Campeones de la Copa Argentina
La Copa Argentina tuvo una edición inicial en 1969 y 1970, y luego fue reinstaurada en el año 2011, convirtiéndose en el torneo más federal del fútbol argentino.
- Copa Argentina 1969: Boca Juniors (Atlanta subcampeón)
- Copa Argentina 1970 - Torneo inconcluso - (San Lorenzo y Vélez)
- Copa Argentina 2011-12: Boca Juniors (Racing Club subcampeón)
- Copa Argentina 2012-13: Arsenal (San Lorenzo subcampeón)
- Copa Argentina 2013-14: Huracán (Rosario Central subcampeón)
- Copa Argentina 2014-15: Boca Juniors (Rosario Central subcampeón)
- Copa Argentina 2015-16: River Plate (Rosario Central subcampeón)
- Copa Argentina 2016-17: River Plate (Atlético Tucumán subcampeón)
- Copa Argentina 2017-18: Rosario Central (Gimnasia (LP) subcampeón)
- Copa Argentina 2018-19: River Plate (Central Córdoba (SdE) subcampeón)
- Copa Argentina 2019-20: Boca Juniors (Talleres (C) subcampeón)
- Copa Argentina 2022: Patronato (Talleres (C) subcampeón)
- Copa Argentina 2023: Estudiantes (LP) (Defensa y Justicia subcampeón)
- Copa Argentina 2024: Central Córdoba (SdE) (Vélez Sarsfield subcampeón)
- Capa Argentina 2025: Independiente Rivadavia (Argentinos Juniors subcampeón)
Clubes con más títulos de la Copa Argentina
El palmarés del torneo es liderado por Boca Juniors, aunque River Plate lo sigue de cerca:
- Boca Juniors: 4 títulos (1969, 2011-12, 2014-15, 2019-20)
- River Plate: 3 títulos (2015-16, 2016-17, 2018-19)
- Rosario Central: 1 título (2017-18)
- Arsenal: 1 título (2012-13)
- Huracán: 1 título (2013-14)
- Patronato: 1 título (2022)
- Estudiantes (LP): 1 título (2023)
- Central Córdoba (SdE): 1 título (2024)
- Independiente Rivadavia: 1 título (2025(
