Tragedia en Perú: banderazo de Alianza Lima dejó un muerto y al menos 60 heridos

El evento, que suele convocar a una gran cantidad de simpatizantes para alentar al equipo en la previa de los partidos más importantes del calendario, se desarrollaba de manera habitual hasta que, según los primeros reportes, se produjo una situación de desorden en medio de la alta concentración de público. Esa situación derivó en momentos de confusión, empujones y una intervención de los servicios de emergencia que se desplegaron rápidamente en el lugar para asistir a los afectados.