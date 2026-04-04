Tragedia en Perú: banderazo de Alianza Lima dejó un muerto y al menos 60 heridos
El evento de hinchas en la previa del clásico en el estadio de Alianza Lima derivó en un episodio de desorden y atención médica a varios simpatizantes. Las autoridades investigan qué ocurrió.
Un banderazo organizado por hinchas de Alianza Lima en la antesala del clásico frente a Universitario de Deportes terminó en un episodio de tensión en las inmediaciones y sectores internos del estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, en la ciudad de Lima.
El evento, que suele convocar a una gran cantidad de simpatizantes para alentar al equipo en la previa de los partidos más importantes del calendario, se desarrollaba de manera habitual hasta que, según los primeros reportes, se produjo una situación de desorden en medio de la alta concentración de público. Esa situación derivó en momentos de confusión, empujones y una intervención de los servicios de emergencia que se desplegaron rápidamente en el lugar para asistir a los afectados.
De acuerdo con la información preliminar disponible, varias personas debieron ser atendidas por personal médico y derivadas a centros de salud cercanos. Por el momento, no hay un parte oficial consolidado que precise la cantidad total de heridos ni la gravedad de cada caso, mientras se esperan los informes de las autoridades sanitarias y de seguridad.
Las versiones iniciales apuntan a una posible sobrecarga de público en determinados sectores del estadio o en los accesos a las tribunas, aunque tampoco se descarta ninguna hipótesis: desde una avalancha de hinchas hasta algún tipo de problema estructural o falla en la organización del ingreso. Todo está bajo investigación y, por ahora, no hay confirmaciones definitivas.
El club Alianza Lima no emitió aún un comunicado oficial completo con detalles sobre lo ocurrido, aunque se espera que en las próximas horas brinde precisiones en conjunto con las autoridades locales. En paralelo, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia continúan recabando testimonios y analizando imágenes para reconstruir la secuencia del hecho.
El episodio generó preocupación en el ambiente del fútbol peruano, especialmente por tratarse de un evento masivo en la previa de un clásico de alto voltaje, donde la presencia de hinchas suele multiplicarse y el clima previo ya es de por sí intenso. Ahora, la atención está puesta en la evolución de los heridos y en el resultado de la investigación que deberá determinar con exactitud cómo se originó el incidente en Matute.
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