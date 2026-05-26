El mapa del Mundial 2026: qué canal de TV y qué plataforma de streaming transmite cada partido
Canales de TV y plataformas de streaming se suman como opciones para ver en vivo los 104 partidos del Mundial 2026.
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los derechos y las pantallas para el territorio argentino quedaron completamente definidos, con nuevos jugadores entrando a escena y más posibilidades para los hinchas.
La gran novedad del mercado es el desembarco total de Flow, plataforma que integrará las señales de DSports para transmitir los 104 partidos del torneo en vivo y sin costo adicional para sus abonados.
Sin embargo, Telefe, TyC Sports, La TV Pública, Disney+ y Paramount+ son otras de las tantas opciones disponibles para ver los diferentes encuentros de la cita máxima.
El mapa de la TV para ver el Mundial 2026
La pantalla chica tradicional se dividirá la grilla de encuentros para garantizar tanto opciones gratuitas por aire como coberturas extendidas por cable:
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DSports (Canales 610/1610 de DirecTV y disponible en Flow): Es la única señal dueña de los derechos totales para televisión. Transmitirá los 104 partidos del Mundial en vivo, con coberturas exclusivas desde los estadios.
TyC Sports: La tradicional señal de cable deportiva ofrecerá una grilla de 50 partidos en directo, seleccionando los mejores cruces de la fase de grupos y los duelos más atractivos de las llaves de eliminación directa.
Telefe: El canal de aire privado líder de la televisión abierta transmitirá un paquete cerrado de 30 partidos a lo largo del certamen.
TV Pública: Fiel a su historia, el canal estatal garantizará la transmisión abierta y gratuita de todos los partidos de la Selección Argentina, además de las dos semifinales y la gran final del mundo.
El mapa del streaming para el Mundial 2026
Para quienes prefieren seguir el torneo desde el celular, la tablet, la computadora o mediante aplicaciones en Smart TVs, el ecosistema digital se estructurará de la siguiente manera:
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Flow (App): Ofrecerá la propuesta más robusta para el público local. Al incluir las señales de DSports en su grilla básica sin cobrar un plus premium, permitirá seguir los 104 partidos del torneo desde su aplicación móvil o decodificadores Flow Box.
Paramount+: La plataforma de streaming global también contará con los derechos de la totalidad de la cita mundialista, poniendo en pantalla los 104 encuentros para todos sus suscriptores activos.
Disney+: La renovada plataforma de Disney transmitirá en espejo los partidos correspondientes a las elecciones de las señales asociadas, ofreciendo un total de 30 partidos en vivo dentro de su catálogo.
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