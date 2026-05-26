El mapa del Mundial 2026: qué canal de TV y qué plataforma de streaming transmite cada partido

DSports (Canales 610/1610 de DirecTV y disponible en Flow): Es la única señal dueña de los derechos totales para televisión. Transmitirá los 104 partidos del Mundial en vivo, con coberturas exclusivas desde los estadios.

TyC Sports: La tradicional señal de cable deportiva ofrecerá una grilla de 50 partidos en directo, seleccionando los mejores cruces de la fase de grupos y los duelos más atractivos de las llaves de eliminación directa.

Telefe: El canal de aire privado líder de la televisión abierta transmitirá un paquete cerrado de 30 partidos a lo largo del certamen.