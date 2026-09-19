Unión vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto y goles

Las incidencias de la primera parte entre Unión e Independiente
- Primer tiempo accidentado: El equipo visitante dirigido por Jadson Viera sufrió dos bajas sensibles antes del descanso. A los 20 minutos, Chimy Ávila debió ser reemplazado por Iván Morales por una lesión, y a los 46', un duro golpe obligó a la salida de Josías Palais, quien le dejó su lugar a Matías Abaldo.
- La polémica del partido: La jugada más clara de los primeros 45 minutos llegó sobre el final, a los 49'. Unión había logrado convertir, pero la acción fue inmediatamente anulada a instancias del VAR, que determinó fuera de juego de Joaquín Mosqueira.
- Los amonestados: Durante el trámite inicial, el árbitro Luis Lobo Medina le mostró la tarjeta amarilla a Lucas Menossi en el conjunto local por protestar, y al lateral Leonardo Godoy en el elenco de Avellaneda.
- Lo que viene: De cara al complemento, ambos equipos buscarán quebrar el cero en un partido que resulta clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda en el certamen local.
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