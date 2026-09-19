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Unión vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto y goles

Unión vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto y goles
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Por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Unión recibe a Independiente en el estadio 15 de Abril. Seguí el partido y el resultado en vivo.

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En el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Unión e Independiente no se sacan diferencias al finalizar la primera etapa y empatan sin goles en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. El encuentro, intenso pero con pocas llegadas claras, estuvo marcado por dos salidas obligadas por lesión y una intervención clave de la tecnología.

Las formaciones y los detalles de Unión e Independiente

  • Horario y TV: El encuentro comenzará a las 16:45 y contará con la transmisión en vivo de la señal de ESPN Premium. El arbitraje principal estará a cargo de Luis Lobo Medina, apoyado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.
  • El presente del Tatengue: El elenco santafesino, dirigido por Leonardo Madelón, suma 13 puntos y busca la recuperación ante su gente luego de perder 2-1 frente a Talleres en Córdoba, para no ceder terreno en los puestos de clasificación.
  • La necesidad del Rojo: Tras igualar 1-1 en el clásico frente a San Lorenzo, el equipo de Avellaneda acumula 14 unidades e intentará sumar de a tres como visitante para acercarse a los líderes del grupo.

Goles de Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026

Las incidencias de la primera parte entre Unión e Independiente

  • Primer tiempo accidentado: El equipo visitante dirigido por Jadson Viera sufrió dos bajas sensibles antes del descanso. A los 20 minutos, Chimy Ávila debió ser reemplazado por Iván Morales por una lesión, y a los 46', un duro golpe obligó a la salida de Josías Palais, quien le dejó su lugar a Matías Abaldo.
  • La polémica del partido: La jugada más clara de los primeros 45 minutos llegó sobre el final, a los 49'. Unión había logrado convertir, pero la acción fue inmediatamente anulada a instancias del VAR, que determinó fuera de juego de Joaquín Mosqueira.
  • Los amonestados: Durante el trámite inicial, el árbitro Luis Lobo Medina le mostró la tarjeta amarilla a Lucas Menossi en el conjunto local por protestar, y al lateral Leonardo Godoy en el elenco de Avellaneda.
  • Lo que viene: De cara al complemento, ambos equipos buscarán quebrar el cero en un partido que resulta clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda en el certamen local.

Formaciones de Unión vs. Independiente

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