Unión vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto y goles

En el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Unión e Independiente no se sacan diferencias al finalizar la primera etapa y empatan sin goles en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. El encuentro, intenso pero con pocas llegadas claras, estuvo marcado por dos salidas obligadas por lesión y una intervención clave de la tecnología.