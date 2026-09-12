Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Unión por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura.
Talleres recibe a Unión este sábado, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, acompañado por Federico Cano y Joaquín Badano como asistentes. Además, Laura Fortunato estará en el VAR.
La "T" atraviesa un complicado presente en el certamen y se encuentra en el último puesto de la Zona A, con apenas 5 puntos. En las primeras ocho jornadas, consiguió una victoria, tres empates y cuatro derrotas: su único triunfo fue en la tercera fecha, ante Platense, y luego alternó entre empates y derrotas.
De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe, que viene de perder ante San Lorenzo, intentará sumar su primera victoria ante su gente para comenzar a salir del fondo de la tabla.
Del otro lado, Unión viene de vencer 3-2 a Instituto en Santa Fe y alcanzó los 13 puntos, por lo que se ubica en el quinto puesto de la Zona A, a tres unidades de los líderes. Ahora, el "Tatengue" buscará extender su buen momento y mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.
Formaciones de Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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