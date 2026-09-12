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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Unión por Internet

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura.

Talleres busca su primera victoria en el Mario Alberto Kempes. 

Talleres busca su primera victoria en el Mario Alberto Kempes. 

Talleres recibe a Unión este sábado, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, acompañado por Federico Cano y Joaquín Badano como asistentes. Además, Laura Fortunato estará en el VAR.

La "T" atraviesa un complicado presente en el certamen y se encuentra en el último puesto de la Zona A, con apenas 5 puntos. En las primeras ocho jornadas, consiguió una victoria, tres empates y cuatro derrotas: su único triunfo fue en la tercera fecha, ante Platense, y luego alternó entre empates y derrotas.

De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe, que viene de perder ante San Lorenzo, intentará sumar su primera victoria ante su gente para comenzar a salir del fondo de la tabla.

Del otro lado, Unión viene de vencer 3-2 a Instituto en Santa Fe y alcanzó los 13 puntos, por lo que se ubica en el quinto puesto de la Zona A, a tres unidades de los líderes. Ahora, el "Tatengue" buscará extender su buen momento y mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.

Formaciones de Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
  • Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Unión

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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