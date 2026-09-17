Ricardo Bochini habló sobre su futuro en Independiente: "Me gustaría estar en el club"
El máximo ídolo de la historia del Rojo se refirió al presente institucional y dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la vida política de la entidad para aportar su experiencia.
Ricardo Bochini volvió a hablar sobre Independiente y, a pocos meses de las próximas elecciones del club, manifestó públicamente su intención de tener un rol dentro de la institución. El máximo ídolo de la historia del Rojo aclaró que nunca participó activamente de la política interna, pero aseguró que le gustaría trabajar en el club y poner a disposición los conocimientos adquiridos durante sus años como futbolista.
En una entrevista con TNT Sports, el exjugador se refirió a la posibilidad de regresar a Independiente desde otro lugar y explicó que hasta ahora no tuvo la oportunidad de hacerlo. Su declaración se produce en un contexto de movimiento dentro de la dirigencia, que atraviesa los meses previos a una nueva elección presidencial.
“Nunca participé de la política. A mí me quiere toda la gente de Independiente y de todas las agrupaciones. Sí siempre dije que me gustaría trabajar en el club, pero no se dio hasta ahora”, expresó Bochini.
Bochini quiere aportar su experiencia en Independiente
El ídolo dejó claro que su intención no necesariamente está vinculada con encabezar una lista o asumir un cargo político determinado. Su deseo pasa por poder formar parte de la estructura del club y aportar desde su experiencia. “Si en algún momento se puede dar, me gustaría estar en el club aportando lo que uno sabe de lo que hizo durante tantos años dentro de la cancha”, afirmó.
La frase abre la puerta a una posible participación en la vida institucional de Independiente, aunque el exfutbolista no anunció su incorporación a ninguna agrupación ni expresó respaldo a un candidato en particular. Su posición resulta relevante en el escenario electoral porque Bochini mantiene un lugar histórico dentro de la identidad del club.
Además de referirse a su posible regreso al club, analizó el presente que atraviesa Independiente. La institución llega a la etapa previa a las elecciones en medio de discusiones deportivas, económicas e institucionales. Frente a ese panorama, el exjugador pidió mirar hacia adelante y recuperar la identidad que, según su visión, caracterizó al club durante sus años más exitosos.
“Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época. Ahora no es el mejor momento, pero esperemos que pase pronto. Son circunstancias que pasan y esperemos que pase pronto”, sostuvo.
¿Cómo está el escenario electoral de Independiente?
Entre quienes anunciaron su intención de competir aparece Luciano Nakis, dirigente de Deportivo Armenio y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino. Su espacio cuenta además con el respaldo de Sergio Agüero para esta etapa política del club.
Otro histórico de Independiente que confirmó su candidatura es Daniel Bertoni, quien se presentará por la agrupación Puros Rojos. También apareció el nombre de Luis Islas, que prepara su participación electoral al frente de Revolución Independiente.
Por otra parte, Gastón Gaudio mantiene abierta la posibilidad de presentarse. El extenista reconoció que existen “muchas chances” de que finalmente sea candidato, aunque su postulación depende de cerrar aspectos vinculados con su proyecto deportivo y económico. Mientras tanto, la actual conducción encabezada por Néstor Grindetti ya manifestó que el oficialismo no se presentará a la próxima elección.
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