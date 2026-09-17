Ricardo Bochini habló sobre su futuro en Independiente: "Me gustaría estar en el club"

Además de referirse a su posible regreso al club, analizó el presente que atraviesa Independiente. La institución llega a la etapa previa a las elecciones en medio de discusiones deportivas, económicas e institucionales. Frente a ese panorama, el exjugador pidió mirar hacia adelante y recuperar la identidad que, según su visión, caracterizó al club durante sus años más exitosos.

“Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época. Ahora no es el mejor momento, pero esperemos que pase pronto. Son circunstancias que pasan y esperemos que pase pronto”, sostuvo.

¿Cómo está el escenario electoral de Independiente?

Entre quienes anunciaron su intención de competir aparece Luciano Nakis, dirigente de Deportivo Armenio y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino. Su espacio cuenta además con el respaldo de Sergio Agüero para esta etapa política del club.

Otro histórico de Independiente que confirmó su candidatura es Daniel Bertoni, quien se presentará por la agrupación Puros Rojos. También apareció el nombre de Luis Islas, que prepara su participación electoral al frente de Revolución Independiente.

Por otra parte, Gastón Gaudio mantiene abierta la posibilidad de presentarse. El extenista reconoció que existen “muchas chances” de que finalmente sea candidato, aunque su postulación depende de cerrar aspectos vinculados con su proyecto deportivo y económico. Mientras tanto, la actual conducción encabezada por Néstor Grindetti ya manifestó que el oficialismo no se presentará a la próxima elección.