Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Unión atraviesa un momento mucho más positivo: viene de vencer 3-2 a Instituto y alcanzó los 13 puntos, por lo que se ubica en el quinto puesto de la Zona A, a tres unidades de los líderes. El "Tatengue" buscará extender su buen momento y mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.