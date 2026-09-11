Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "T" buscará volver al triunfo luego de cinco fechas, aunque enfrente tendrá a Unión, que viene de dar el golpe ante Instituto. Los detalles en la nota.
Talleres recibe a Unión este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 20, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Laura Fortunato estará en el VAR.
El conjunto cordobés llega después de una derrota por 1-0 ante San Lorenzo, resultado que profundizó su irregular presente en el campeonato. Talleres acumula una victoria, tres empates y cuatro derrotas en las primeras ocho jornadas y necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación.
Además, el elenco comandado por Omar De Felippe intentará sumar de a tres por primera vez en el torneo ante su gente para salir del fondo de la Zona A, donde se encuentra con 5 puntos.
Del otro lado, Unión atraviesa un momento mucho más positivo: viene de vencer 3-2 a Instituto y alcanzó los 13 puntos, por lo que se ubica en el quinto puesto de la Zona A, a tres unidades de los líderes. El "Tatengue" buscará extender su buen momento y mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.
Formaciones de Talleres vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Horario y televisación
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Hora: 20.00.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Laura Fortunato.
TV: ESPN Premium.
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