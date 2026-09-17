Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo" viene de empatar con San Lorenzo y llega a Santa Fe necesitado de puntos para seguir en puestos de playoffs. Los detalles en la nota.
Unión e Independiente se miden este sábado, desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
El "Tatengue" buscará recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto santafesino tiene 13 puntos y se encuentra en el octavo puesto de la Zona A, por lo que intentará volver al triunfo para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón había conseguido tres victorias consecutivas ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto, pero no pudo prolongar su buen momento frente a la "T". Ahora tendrá la oportunidad de recuperarse ante su gente y sumar tres puntos importantes en la pelea por avanzar a la próxima instancia.
Por su parte, Independiente llega después de empatar 1-1 ante San Lorenzo en el clásico disputado en Avellaneda. El "Rojo" se encuentra en el sexto lugar con 14 puntos, por lo que intentará volver a ganar para acercarse a los primeros puestos del grupo y no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa.
Formaciones de Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Hora: 16:45.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: ESPN Premium.
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