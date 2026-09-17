Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Unión perdió con Talleres en Córdoba.

Por su parte, Independiente llega después de empatar 1-1 ante San Lorenzo en el clásico disputado en Avellaneda. El "Rojo" se encuentra en el sexto lugar con 14 puntos, por lo que intentará volver a ganar para acercarse a los primeros puestos del grupo y no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa.