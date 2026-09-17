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Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Rojo" viene de empatar con San Lorenzo y llega a Santa Fe necesitado de puntos para seguir en puestos de playoffs. Los detalles en la nota.

El Rojo viene de igualar con San Lorenzo en Avellaneda. 

El "Rojo" viene de igualar con San Lorenzo en Avellaneda. 

Unión e Independiente se miden este sábado, desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

El "Tatengue" buscará recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto santafesino tiene 13 puntos y se encuentra en el octavo puesto de la Zona A, por lo que intentará volver al triunfo para mantenerse en los puestos de clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón había conseguido tres victorias consecutivas ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto, pero no pudo prolongar su buen momento frente a la "T". Ahora tendrá la oportunidad de recuperarse ante su gente y sumar tres puntos importantes en la pelea por avanzar a la próxima instancia.

Unión perdió con Talleres en Córdoba.

Unión perdió con Talleres en Córdoba.

Por su parte, Independiente llega después de empatar 1-1 ante San Lorenzo en el clásico disputado en Avellaneda. El "Rojo" se encuentra en el sexto lugar con 14 puntos, por lo que intentará volver a ganar para acercarse a los primeros puestos del grupo y no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa.

Formaciones de Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Horario y televisación

  • Hora: 16:45.

  • Estadio: 15 de Abril.

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.

  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.

  • TV: ESPN Premium.

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