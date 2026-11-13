Uruguay se impuso por 2-1 ante la Selección Argentina en la Bombonera

Final del partido: ganó Uruguay por 2-1
Pese al descuento de Julián Álvarez a los 73 minutos del duelo, los dirigidos por Diego Forlán se llevaron el triunfo en la Bombonera.
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En su primer partido tras la despedida de Lionel Messi, el conjunto de Lionel Scaloni no pudo con los dirigidos por Diego Forlán.
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En un encuentro disputado este viernes ante una Bombonera con una llamativa cantidad de asientos vacíos, la Selección de Uruguay se impuso ante Argentina por 2 a 1. Tras un primer tiempo sin goles, el partido se definió en la etapa complementaria, cuando el conjunto visitante logró sacar ventaja en una ráfaga de pocos minutos.
La "Celeste" —dirigida por Diego Forlán— abrió el marcador a los 48 minutos de juego a raíz de un gol en contra del defensor argentino Leonardo Balerdi. Apenas cinco minutos más tarde, Maximiliano Araújo anotó el segundo tanto para el equipo uruguayo.
La respuesta del equipo conducido por Lionel Scaloni llegó a los 73 minutos con un gol de Julián Álvarez para establecer el 1-2, resultado que terminaría siendo el definitivo.
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