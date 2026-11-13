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Uruguay se impuso por 2-1 ante la Selección Argentina en la Bombonera

Selección Argentina vs. Uruguay.

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En su primer partido tras la despedida de Lionel Messi, el conjunto de Lionel Scaloni no pudo con los dirigidos por Diego Forlán.

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En un encuentro disputado este viernes ante una Bombonera con una llamativa cantidad de asientos vacíos, la Selección de Uruguay se impuso ante Argentina por 2 a 1. Tras un primer tiempo sin goles, el partido se definió en la etapa complementaria, cuando el conjunto visitante logró sacar ventaja en una ráfaga de pocos minutos.

La "Celeste" —dirigida por Diego Forlán— abrió el marcador a los 48 minutos de juego a raíz de un gol en contra del defensor argentino Leonardo Balerdi. Apenas cinco minutos más tarde, Maximiliano Araújo anotó el segundo tanto para el equipo uruguayo.

La respuesta del equipo conducido por Lionel Scaloni llegó a los 73 minutos con un gol de Julián Álvarez para establecer el 1-2, resultado que terminaría siendo el definitivo.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Uruguay

Final del partido: ganó Uruguay por 2-1

Pese al descuento de Julián Álvarez a los 73 minutos del duelo, los dirigidos por Diego Forlán se llevaron el triunfo en la Bombonera.

Gol de Argentina: Julián Álvarez descuenta con asistencia de Prestianni

Otro gol de Uruguay: Argentina cae por 2-0

Gol en contra: Uruguay se impone ante la Argentina por 1-0

Primer amonestado del partido: Balerdi vio la amarilla

Arrancó el segundo tiempo en la Bombonera

Final del primer tiempo en la Bombonera, sin goles

Argentina y Uruguay igualan sin goles en un aburrido primer tiempo.

Lo tuvo Julián Álvarez en el arranque

Un pase profundo lo encontró a Julián tirando la diagonal, pero el arquero acertó y le tapó su definición cruzada.

El Himno Nacional Argentino

Cómo llegan la Selección Argentina y Uruguay

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará oficialmente una nueva etapa, sin su capitán y máximo referente histórico. En sus últimas presentaciones, la "Albiceleste" consiguió tres victorias consecutivas: goleó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Además, será el primero de los dos amistosos que disputará durante esta ventana, ya que el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba.

Por su parte, Uruguay llegará a este compromiso bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero comenzó su ciclo en la última gira por Asia, en la que la "Celeste" consiguió dos victorias y una derrota.

El último antecedente se produjo el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, con un tanto de Thiago Almada.

Formaciones de Argentina vs Uruguay por un amistoso internacional

  • Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

Horario y televisación

  • Hora: 20:00.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: a confirmar.

  • VAR: a confirmar.

  • TV: TyC Sports y Telefe.

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