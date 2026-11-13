Video: el emotivo minuto de silencio en la Bombonera en memoria de Carlos Babington
Tras su repentina muerte, la AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos que se lleven a cabo en territorio nacional este fin de semana.
La previa del clásico del Río de la Plata entre la Selección Argentina y Uruguay en la Bombonera tuvo un momento de profundo recogimiento y respeto. Minutos antes del pitazo inicial, ambos planteles se reunieron en el círculo central del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en homenaje a Carlos Babington, gloria del fútbol argentino que falleció este miércoles.
Con las tribunas acompañando primero en silencio y luego con un cerrado aplauso, futbolistas, cuerpos técnicos y espectadores despidieron a una de las figuras más emblemáticas de la década del setenta, conocido como el "Inglés".
El legado del "Inglés" en la Selección y el fútbol argentino
Nacido en Buenos Aires en 1949, Babington dejó una huella imborrable tanto en el ámbito local como internacional. Con la camiseta de la Selección argentina, disputó la Copa del Mundo de Alemania 1974, torneo en el que fue una de las piezas destacadas del mediocampo nacional y anotó un recordado gol frente a Italia.
A nivel de clubes, su nombre quedó ligado para siempre a la historia de Huracán, institución de la que es máximo ídolo. Fue el conductor futbolístico del mítico equipo campeón del Torneo Metropolitano 1973 dirigido por César Luis Menotti, considerado uno de los conjuntos más vistosos de la historia del fútbol argentino.
Tras su retiro como futbolista —carrera que también incluyó pasos por el Wattenscheid de Alemania, Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla—, continuó vinculado al club de Parque Patricios como entrenador y luego como presidente.
El reconocimiento realizado esta noche en la Bombonera funcionó como despedida oficial del fútbol argentino a un futbolista elegante, de pegada distinguida y una trayectoria que marcó a toda una generación. El minuto de silencio fue establecido por la AFA, que también ordenó este gesto para todos los encuentros del fin de semana.
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