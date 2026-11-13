Video: el emotivo minuto de silencio en la Bombonera en memoria de Carlos Babington

La previa del clásico del Río de la Plata entre la Selección Argentina y Uruguay en la Bombonera tuvo un momento de profundo recogimiento y respeto. Minutos antes del pitazo inicial, ambos planteles se reunieron en el círculo central del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en homenaje a Carlos Babington, gloria del fútbol argentino que falleció este miércoles.