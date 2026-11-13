Quién es Sergio Torres, el encargado de cantar el Himno en la Bombonera

Su vínculo con la Selección Argentina

Su presencia en los eventos de la AFA está estrechamente ligada a su amistad con Lionel Messi y otros futbolistas del plantel (como Ángel Correa). Messi ha declarado en varias ocasiones que creció escuchando la música de Torres en Rosario y lo invitó a tocar en eventos privados, incluido su cumpleaños número 20.

Además de entonar el Himno Nacional esta noche en La Bombonera en la previa del clásico ante Uruguay, Torres ya había cumplido ese rol en septiembre de 2021 (en el estadio Monumental, durante los festejos por la Copa América ante Bolivia) y fue el artista elegido por el propio Messi para cerrar el espectáculo musical de su despedida de la Selección en octubre de 2026, presentación en la que había sufrido un corte de luz.