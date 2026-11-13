Asistencia de Gianluca Prestianni y gol de Julián Álvarez: así fue el descuento de Argentina ante Uruguay
A los 73 minutos del encuentro, la Araña llegó en el momento justo tras ser asistido por Prestianni, en un duelo que poco sabe a amistoso.
Tras un comienzo sumamente adverso en el complemento, la Selección Argentina logró achicar la diferencia ante Uruguay gracias al olfato de su goleador, Julián Álvarez. El equipo conducido por Lionel Scaloni perdía 2-0 en la Bombonera luego de una ráfaga visitante en el inicio de la segunda mitad, producto de un gol en contra de Leonardo Balerdi a los 48 minutos y un cabezazo de Maximiliano Araújo a los 53.
Asistencia de Prestianni y gol de Julián: así fue el descuento de Argentina ante Uruguay
La jugada que volvió a meter a la "Albiceleste" en el partido se produjo sobre los 72 minutos de juego. La acción ofensiva comenzó con un gran pase de Enzo Fernández, quien habilitó en profundidad a Gianluca Prestianni. Tras un veloz desborde, el juvenil ingresó al área y envió un centro rasante hacia el centro.
Allí apareció Julián Álvarez para anticipar a la defensa y definir con clase al segundo palo, venciendo la estirada del arquero uruguayo Fiermarin para marcar el 1 a 2. Con esta conquista, el delantero cordobés repitió una fórmula similar a la que le había permitido cortar su sequía goleadora en el reciente amistoso frente a Burkina Faso.
El tanto de Álvarez le inyectó suspenso al tramo final del clásico del Río de la Plata, aunque finalmente la victoria fue para el combinado uruguayo dirigido por Diego Forlán.
Uruguay se impuso por 2-1 ante la Selección Argentina en la Bombonera
En un encuentro disputado este viernes ante una Bombonera con una llamativa cantidad de asientos vacíos, la Selección de Uruguay se impuso ante Argentina por 2 a 1. Tras un primer tiempo sin goles, el partido se definió en la etapa complementaria, cuando el conjunto visitante logró sacar ventaja en una ráfaga de pocos minutos.
La "Celeste" —dirigida por Diego Forlán— abrió el marcador a los 48 minutos de juego a raíz de un gol en contra del defensor argentino Leonardo Balerdi. Apenas cinco minutos más tarde, Maximiliano Araújo anotó el segundo tanto para el equipo uruguayo.
La respuesta del equipo conducido por Lionel Scaloni llegó a los 73 minutos con un gol de Julián Álvarez para establecer el 1-2, resultado que terminaría siendo el definitivo.
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