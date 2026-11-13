Asistencia de Gianluca Prestianni y gol de Julián Álvarez: así fue el descuento de Argentina ante Uruguay.

La "Celeste" —dirigida por Diego Forlán— abrió el marcador a los 48 minutos de juego a raíz de un gol en contra del defensor argentino Leonardo Balerdi. Apenas cinco minutos más tarde, Maximiliano Araújo anotó el segundo tanto para el equipo uruguayo.

La respuesta del equipo conducido por Lionel Scaloni llegó a los 73 minutos con un gol de Julián Álvarez para establecer el 1-2, resultado que terminaría siendo el definitivo.