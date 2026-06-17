🔴 Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: minuto a minuto

Horario y televisación: El encuentro comienza a las 23:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo y en exclusiva a través de la señal de DSports.

El escenario: El partido se disputa en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, una sede icónica que recibe a los equipos en el arranque de su camino mundialista.

El sueño uzbeko: El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, vive una cita histórica al disputar su primera Copa del Mundo tras una excelente campaña en las Eliminatorias.