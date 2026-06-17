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🔴 Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: minuto a minuto

🔴EN VIVO | Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

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Uzbekistán y Colombia debutan esta noche en el Grupo K del Mundial 2026. Seguí el minuto a minuto del partido en el mítico Estadio Azteca.

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El Mundial 2026. sigue su curso en México. Las selecciones de Uzbekistán y Colombia se enfrentan este miércoles por la primera fecha del Grupo K, en un duelo que promete mucha intensidad y emociones en el emblemático Estadio Azteca. El duelo marcará el cierre de la primera fecha de la fase de grupos.

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Uzbekistán y Colombia: todo lo que tenés que saber del debut

  • Horario y televisación: El encuentro comienza a las 23:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo y en exclusiva a través de la señal de DSports.

  • El escenario: El partido se disputa en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, una sede icónica que recibe a los equipos en el arranque de su camino mundialista.

  • El sueño uzbeko: El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, vive una cita histórica al disputar su primera Copa del Mundo tras una excelente campaña en las Eliminatorias.

  • La ilusión cafetera: Colombia regresa a la máxima cita tras ausentarse en 2022. El equipo de Néstor Lorenzo, finalista de la Copa América 2024, cuenta con Luis Díaz como su gran estrella y referente.

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