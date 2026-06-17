El truco para ganar el Prode del Mundial 2026 aunque no sepas de fútbol

Identificar al favorito: Entrá a cualquier sitio de apuestas y observá las cuotas del partido que debés pronosticar. El equipo que pague menos cantidad de dinero por su victoria es el candidato matemático a ganar.

Determinar la diferencia: Si la cuota del favorito es muy baja (por ejemplo, 1.20) frente a una muy alta de su rival (por ejemplo, 8.00), significa que hay una disparidad enorme. En tu tarjeta, ese partido debería reflejar una victoria cómoda por dos o más goles.