Revelaron qué canciones eligió la Selección Argentina para celebrar sus goles en el Mundial 2026

Los temas seleccionados son:

"Matador", de Onda Sabanera.

"Pa la selección", de La T y La M.

"La cumbia de los trapos", de Yerba Brava.

"La danza de los mirlos", de Los Mirlos.

"Cumbia sobre el mar", de Los Palmeras.

Cada una de estas canciones podrá sonar en distintos partidos del torneo cada vez que Argentina convierta un gol.

El recuerdo de Qatar 2022

La idea de que cada país elija su propia música para los festejos nació durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el plantel argentino se inclinó por "Luz Delito", de Wos, una canción que terminó convirtiéndose en una marca registrada de la Scaloneta durante el camino hacia el título.

El tema, que combina elementos del rap argentino con referencias musicales ligadas al rock nacional, comenzó a escucharse en los estadios tras la victoria frente a México y acompañó gran parte de la histórica campaña que culminó con la obtención de la tercera estrella.

Ahora, en Norteamérica 2026, la Selección renovó su repertorio y apostó por una playlist con fuerte presencia de la cumbia, buscando que cada gol argentino tenga una banda sonora capaz de hacer estallar las tribunas mundialistas.