Revelaron qué canciones eligió la Selección Argentina para celebrar sus goles en el Mundial 2026
Tras la victoria por 3-0 ante Argelia, se conoció la lista de temas que la FIFA reproduce en los estadios cada vez que convierte la Albiceleste.
La Selección Argentina tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 al derrotar por 3-0 a Argelia en Kansas. Sin embargo, además del resultado y de la actuación de Lionel Messi, hubo un detalle que despertó la curiosidad de miles de fanáticos tanto en el estadio como frente a las pantallas: la música que sonó después de cada gol.
Para esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA decidió profundizar una iniciativa que busca darle identidad propia a cada seleccionado. Por eso, cada federación presentó una lista de canciones para que sean reproducidas por los altoparlantes de los estadios cada vez que su equipo convierta.
En el caso de Argentina, el primer tema elegido que se escuchó en el debut fue "Matador", de Onda Sabanera, que acompañó los festejos de los hinchas albicelestes tras los tantos del equipo de Lionel Scaloni.
La playlist que eligió la Selección Argentina
La lista presentada por la Asociación del Fútbol Argentino incluye cinco canciones de fuerte arraigo popular y vinculadas al clima festivo que suele acompañar a la Selección.
Los temas seleccionados son:
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"Matador", de Onda Sabanera.
"Pa la selección", de La T y La M.
"La cumbia de los trapos", de Yerba Brava.
"La danza de los mirlos", de Los Mirlos.
"Cumbia sobre el mar", de Los Palmeras.
Cada una de estas canciones podrá sonar en distintos partidos del torneo cada vez que Argentina convierta un gol.
El recuerdo de Qatar 2022
La idea de que cada país elija su propia música para los festejos nació durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el plantel argentino se inclinó por "Luz Delito", de Wos, una canción que terminó convirtiéndose en una marca registrada de la Scaloneta durante el camino hacia el título.
El tema, que combina elementos del rap argentino con referencias musicales ligadas al rock nacional, comenzó a escucharse en los estadios tras la victoria frente a México y acompañó gran parte de la histórica campaña que culminó con la obtención de la tercera estrella.
Ahora, en Norteamérica 2026, la Selección renovó su repertorio y apostó por una playlist con fuerte presencia de la cumbia, buscando que cada gol argentino tenga una banda sonora capaz de hacer estallar las tribunas mundialistas.
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