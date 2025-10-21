Barcelona vs. Olympiacos, por la Champions League: resultado en vivo

Barcelona atraviesa un momento crucial de la temporada y necesita una victoria urgente para mantenerse con vida en la Champions League. Luego de caer ante el PSG en la fecha anterior, el conjunto dirigido por Hansi Flick enfrentará este martes al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, desde las 13:45. El duelo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, será clave para las aspiraciones del club catalán en el nuevo formato del torneo europeo.