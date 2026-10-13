Polémica expulsión en la Bombonera: el jugador de Vasco da Gama vio dos amarillas en segundos

Sin dudarlo, Maza exhibió la segunda tarjeta amarilla de forma consecutiva y la posterior roja, expulsando al atacante del Gigante de da Gama en menos de cinco segundos.

Insólita expulsión en la Bombonera



Gómez, de Vasco, vio la doble amarilla en segundos. pic.twitter.com/oJCe5zM81m — minutouno (@minutounocom) October 14, 2026

La determinación arbitral provocó una reacción instantánea en todo el plantel de Vasco da Gama. Jugadores e integrantes del cuerpo técnico cercaron al juez para exigir explicaciones, considerando que la sanción resultaba desmedida y condicionaba de manera drástica el desarrollo de una semifinal continental.

Invadido por la indignación, Andrés Gómez se negaba a abandonar el terreno de juego, masticando bronca y manteniendo el cara a cara con la terna arbitral. La paralización del encuentro se extendió por varios minutos hasta que sus propios compañeros de equipo, entre la impotencia y la resignación, lograron convencer al colombiano para que se retirara hacia la zona de vestuarios.