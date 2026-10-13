Polémica expulsión en la Bombonera: el jugador de Vasco da Gama vio dos amarillas en segundos
La visita del conjunto brasileño por las semifinales de la Copa Sudamericana no estuvo exanta de polémicas con la expulsión de Andrés Gómez.
La ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama vivió su momento de mayor tensión a los 17 minutos del segundo tiempo, por una expulsión por doble amonestación en la que el futbolista que dejó la cancha vio las dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos.
Con el conjunto brasileño imponiéndose por 1-0 en el marcador de La Bombonera, una controvertida decisión del árbitro chileno Piero Maza dejó al equipo visitante con diez jugadores y desató un verdadero escándalo en el campo de juego.
El hecho ocurrió a los 62 minutos de partido, cuando el delantero colombiano Andrés Gómez interrumpió el avance de Santiago Ascacíbar al no dejarlo ejecutar un tiro libre con rapidez. El juez del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla por la infracción táctica.
Sin embargo, lo que parecía una amonestación de rutina escaló en cuestión de segundos a un desenlace impensado.
La segunda amarilla inmediata para el jugador de Vasco da Gama ante Boca
Al escuchar el pitazo y ver el cartón amarillo, Gómez se giró para protestarle la sanción al colegiado chileno. En medio del reclamo, el atacante rozó o empujó levemente a Maza en el pecho, acción que el árbitro interpretó de inmediato como una agresión física hacia su autoridad.
Sin dudarlo, Maza exhibió la segunda tarjeta amarilla de forma consecutiva y la posterior roja, expulsando al atacante del Gigante de da Gama en menos de cinco segundos.
La determinación arbitral provocó una reacción instantánea en todo el plantel de Vasco da Gama. Jugadores e integrantes del cuerpo técnico cercaron al juez para exigir explicaciones, considerando que la sanción resultaba desmedida y condicionaba de manera drástica el desarrollo de una semifinal continental.
Invadido por la indignación, Andrés Gómez se negaba a abandonar el terreno de juego, masticando bronca y manteniendo el cara a cara con la terna arbitral. La paralización del encuentro se extendió por varios minutos hasta que sus propios compañeros de equipo, entre la impotencia y la resignación, lograron convencer al colombiano para que se retirara hacia la zona de vestuarios.
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