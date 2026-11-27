“Un poco nervioso, nada más. Oscar Tabárez me dijo que tome la subida del dos y que me tranquilice, que cualquier cosa juegue para atrás y haga lo que sé. Estuve en todas las Inferiores y soy titular en la Reserva”, contó el joven lateral en diálogo con el periodista Alejandro Fabbri, antes de disputar el segundo tiempo de un amistoso ante Colo Colo por la Copa Andina.