El video retro de Arruabarrena que es viral: así estaba antes de debutar en la Bombonera
Una grabación muestra al actual entrenador de Boca con apenas 17 años, minutos antes de ingresar a jugar un amistoso frente a Colo Colo.
En medio del buen presente de Boca bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, se viralizó un video inédito de sus primeros pasos como futbolista del Xeneize. Las imágenes muestran al Vasco cuando tenía apenas 17 años, visiblemente nervioso antes de ingresar por primera vez al campo de juego de la Bombonera. La publicación ya superó las 400 mil reproducciones.
“Un poco nervioso, nada más. Oscar Tabárez me dijo que tome la subida del dos y que me tranquilice, que cualquier cosa juegue para atrás y haga lo que sé. Estuve en todas las Inferiores y soy titular en la Reserva”, contó el joven lateral en diálogo con el periodista Alejandro Fabbri, antes de disputar el segundo tiempo de un amistoso ante Colo Colo por la Copa Andina.
Al finalizar la entrevista, Fabbri le deseó “mucha suerte” y Arruabarrena respondió: “No, gracias a ustedes”, en un intercambio que dejó en evidencia la ansiedad que tenía antes de salir a la cancha. Aquel encuentro se disputó el 22 de abril de 1993. El defensor ingresó en el entretiempo en lugar de Carlos Moya y el equipo se impuso por 3-0, con dos goles de Sergio Martínez y uno de Sergio Saturno.
Sin embargo, ese partido no significó su primera aparición absoluta con la camiseta xeneize. Antes había participado de otro amistoso en Córdoba frente al Sevilla de Diego Armando Maradona, en un equipo integrado mayoritariamente por suplentes y juveniles.
El debut profesional de Arruabarrena y sus títulos en Boca
La primera oportunidad oficial del Vasco llegó apenas tres días después, frente a Newell's, por la fecha 12 del Torneo Clausura. En aquella ocasión, ingresó a 22 minutos del final en reemplazo de Carlos Mac Allister, nuevamente por decisión de Oscar Tabárez.
Luego de un préstamo de seis meses en Rosario Central, regresó a Boca y comenzó a ganarse un lugar hasta convertirse en una pieza importante del equipo de Carlos Bianchi. Durante su etapa en el club, Arruabarrena conquistó tres títulos: el Apertura 1998, el Clausura 1999 y la Copa Libertadores 2000.
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