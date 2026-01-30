Vélez cerró la salida de Lenny Lobato a Grecia y el monto del pase generó polémica
El Fortín concretó la transferencia del delantero brasileño-argentino a Panetolikos por el 50% de su pase, en una operación que llamó la atención por la cifra percibida.
Vélez oficializó en las últimas horas la transferencia de Lenny Lobato al fútbol europeo y la noticia no pasó inadvertida en Liniers. El atacante, que se encontraba a préstamo en Defensa y Justicia, fue repescado de manera anticipada para concretar su pase a Panetolikos, club de la Primera División de Grecia, que adquirió la mitad de su ficha.
Más allá de la salida en sí, el foco de la polémica se posó rápidamente sobre el monto de la operación: apenas 110 mil dólares por el 50% del pase, una cifra que generó sorpresa y fuertes cuestionamientos entre hinchas y especialistas del mercado. Lobato, de 24 años y nacido en Brasil, había irrumpido con expectativa durante 2024, año en el que sumó minutos importantes y dejó una imagen imborrable en un momento clave.
Su penal convertido ante Argentinos Juniors, que clasificó al equipo de Gustavo Quinteros a la final de la Copa de la Liga Profesional 2024, quedó grabado como su acción más trascendente con la camiseta del Fortín. Sin embargo, tras ese pico, su recorrido comenzó a desdibujarse con sucesivas cesiones que no lograron consolidarlo como titular indiscutido.
En total, Lobato disputó 47 partidos oficiales con Vélez, en los que marcó tres goles y aportó dos asistencias. A mediados de 2024 salió a préstamo al Sport Recife y luego recaló en Defensa y Justicia, donde su participación fue limitada. En el último semestre con el Halcón de Varela, acumuló 11 apariciones sin goles y apenas dos titularidades, un contexto que terminó influyendo en la decisión de la dirigencia de avanzar con su salida definitiva.
La cifra acordada con Panetolikos fue el punto más sensible de la negociación. En un mercado donde incluso jugadores con menor recorrido suelen transferirse por montos superiores, los 110 mil dólares por el 50% del pase encendieron comparaciones inevitables. Dentro del propio Vélez, la operación recordó el antecedente de Mateo Pellegrino, vendido al Parma por la mitad de su ficha a cambio de poco más de un millón de euros netos, aunque en aquel caso las circunstancias fueron diferentes y estuvieron atravesadas por presiones del propio futbolista.
Desde el club argumentan que el valor responde al presente deportivo de Lobato, a su falta de continuidad y a la necesidad de liberar cupos y masa salarial. Del otro lado, los cuestionamientos apuntan a la pérdida de valor de un jugador que, no hace tanto, aparecía como una promesa con proyección. En ese equilibrio entre urgencias económicas y planificación deportiva, Vélez cerró una transferencia que deja más interrogantes que certezas.
