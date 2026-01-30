Vélez cerró la salida de Lenny Lobato a Grecia y el monto del pase generó polémica

La cifra acordada con Panetolikos fue el punto más sensible de la negociación. En un mercado donde incluso jugadores con menor recorrido suelen transferirse por montos superiores, los 110 mil dólares por el 50% del pase encendieron comparaciones inevitables. Dentro del propio Vélez, la operación recordó el antecedente de Mateo Pellegrino, vendido al Parma por la mitad de su ficha a cambio de poco más de un millón de euros netos, aunque en aquel caso las circunstancias fueron diferentes y estuvieron atravesadas por presiones del propio futbolista.