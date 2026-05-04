Vélez igualó con Newell's y no pudo desplazar a Boca al tercer puesto
El Fortín necesitaba una goleada para subir un puesto en la Zona A, pero no pasó de un empate 1-1 ante un ya eliminado conjunto rosarino.
Vélez igualó 1-1 este lunes ante Newell’s en el estadio José Amalfitani, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que además se transformó en el cierre de la fase inicial en la previa a los playoffs.
El encuentro marcaba el final de la fase regular para ambos equipos, con un escenario ya definido en cuanto a sus aspiraciones: el conjunto de Liniers ya estaba confirmado en la próxima instancia, aunque podía aspirar a subir un peldaño; mientras que el elenco rosarino ya estaba sin chances de clasificación.
Con este contexto, Florian Monzón adelantaba al elenco "fortinero", pero la alegría duró apenas cuatro minutos, ya que enseguida igualó Ramírez, para el 1-1 definitivo.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegaba a este compromiso sabiendo que no podrá terminar en lo más alto de la Zona A, más allá de cualquier resultado. Aunque si lograba una poco probable victoria por siete goles de diferencia, iba a subirs del tercero al segundo lugar, relegando a Boca, que finalmente quedó como escolta.
El rendimiento de Vélez en el tramo final mostró señales positivas, lo que le permitió asegurar su lugar entre los clasificados.
Del otro lado, Newell’s transita un presente muy distinto. A pesar de haber sumado 12 de los últimos 18 puntos en juego, la reacción llegó demasiado tarde, con el elenco rosarino ya eliminado del certamen.
El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka no logró revertir el mal inicio de campeonato y quedó fuera de la pelea por los puestos de clasificación. La mejora en los resultados permitió maquillar la campaña, pero no alcanzó para cumplir con las expectativas de un club con historia y ambición.
Formaciones de Vélez vs. Newell's
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Newell's: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.
Vélez vs. Newell's: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
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