Vélez igualó con Newell's y no pudo desplazar a Boca al tercer puesto

Del otro lado, Newell’s transita un presente muy distinto. A pesar de haber sumado 12 de los últimos 18 puntos en juego, la reacción llegó demasiado tarde, con el elenco rosarino ya eliminado del certamen.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka no logró revertir el mal inicio de campeonato y quedó fuera de la pelea por los puestos de clasificación. La mejora en los resultados permitió maquillar la campaña, pero no alcanzó para cumplir con las expectativas de un club con historia y ambición.

Formaciones de Vélez vs. Newell's

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. Newell's: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.

Vélez vs. Newell's: otros datos

Hora: 19.15.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Salomé Di Iorio.

TV: TNT Sports Premium.