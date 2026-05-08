Descubrí Mendoza: el pueblo minero con tradiciones locales y único en la región

Qué se puede hacer en Los Berros

Uno de los principales atractivos de Los Berros es conocer de cerca la actividad minera que caracteriza a toda la región. El pueblo cuenta con hornos tradicionales y modernos dedicados a la producción de cal, una industria que forma parte de la identidad local desde hace décadas.

Además, existe un museo donde se puede recorrer la historia de la actividad calera y entender cómo evolucionó el trabajo minero en la zona.

El entorno natural también es protagonista. Los paisajes de montaña y los caminos rurales permiten realizar caminatas, recorridos fotográficos y actividades al aire libre rodeadas por un ambiente completamente distinto al de las grandes ciudades.

Otra de las celebraciones más importantes del pueblo es la Fiesta Provincial del Obrero Minero y la Minería, un evento que reúne música, actividades culturales y homenajes a los trabajadores de la región.

Quienes visitan el lugar también suelen aprovechar para recorrer sectores cercanos donde se extraen mármol y otros minerales característicos del sur de San Juan.

Dónde queda Los Berros

Los Berros se encuentra en el departamento Sarmiento, al sur de la provincia de San Juan, muy cerca del límite con Mendoza.

El pueblo está ubicado a aproximadamente 106 kilómetros de la capital mendocina, por lo que muchas personas lo visitan durante escapadas cortas o recorridos por la región de Cuyo.

Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 40 permite acceder fácilmente desde distintas localidades tanto de San Juan como de Mendoza.

Cómo llegar a Los Berros

Para llegar a Los Berros desde la ciudad de Mendoza, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 40 en dirección norte.

El recorrido atraviesa paisajes típicos de la región cuyana, con montañas, zonas áridas y sectores rurales que acompañan todo el trayecto.

El viaje demanda alrededor de dos horas dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. Gracias a la cercanía entre ambas provincias, el pueblo se transformó en una alternativa ideal para quienes buscan descubrir destinos diferentes y poco explorados.