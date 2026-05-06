Gobierno suspende las clases presenciales por temporal y abre red digital
Por las fuertes ráfagas de viento Zonda, el gobierno de Mendoza decidió suspender las clases presenciales y activar la educación virtual en determinadas zonas.
Ante los alarmantes pronósticos meteorológicos y las ráfagas del intenso viento Zonda, las autoridades mendocinas determinaron suspender las clases presenciales para este miércoles 6 de mayo. Esta importante medida de prevención rige inicialmente durante el turno mañana para todos los establecimientos ubicados en las zonas de montaña de Tupungato.
¿Cómo funcionará la modalidad virtual tras suspender las clases presenciales?
Siguiendo las estrictas recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que la actividad escolar no se detendrá por completo en las zonas afectadas. Para poder garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes, las tareas deberán desarrollarse desde los hogares a través de la reconocida plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
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Por otro lado, desde el gobierno provincial se encargaron de aclarar que la suspensión del servicio y el cierre de los establecimientos solo afecta a esta región de montaña en particular. En el resto de la provincia, el servicio para los diferentes niveles y modalidades educativas se brindará con total normalidad y en sus horarios habituales durante toda la jornada.
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