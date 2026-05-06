Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol que fue derribado por el viento Zonda
Toda la provincia está en alerta naranja por vientos. Durante la jornada se registraron destrozos materiales además de la tragedia en la localidad de Las Heras.
Un hombre de 23 años murió este miércoles en la localidad de Las Heras tras quedar aplastado por un árbol que se cayó por el viento Zonda. El episodio ocurrió en la única parte de la provincia de Mendoza que sigue en alerta naranja por ese fenómeno climático.
En el mismo episodio los bomberos rescataron a un hombre de 44 años que había quedado atrapado debajo de las ramas de un álamo de seis metros que fue derribado por el viento, informó el diario Uno, de Mendoza.
Tras ser rescatado el hombre de 44 años fue atendido por personal de la Comisaría 36 y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que lo derivó a un centro médico local en estado grave por politraumatismos.
El episodio se produjo cerca del Aeropuerto El Plumerillo en medio de lo que fue una jornada atravesada signada por un alerta naranja por el viento Zonda, cuyas ráfagas que pueden superar los 100 km/h, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A última hora de este miércoles el SMN todavía mantenía una alerta naranja por el Zonda para la zona de la precordillera de Las Heras, pero en otras áreas de Mendoza, como San Rafael o Malargüe, el aviso de advertencia había bajado a amarilla por vientos fuertes.
Mientras tanto, medios de Mendoza informaron que ya hay una causa judicial a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro a raíz de la muerte del motociclista de 23 años, cuyo nombre no trascendió.
En la escena quedaron tiradas en medio de la calle las dos motocicletas de 110 cilindradas, una gris oscuro y otra azul, que sirven como pruebas para la justicia.
También quedó el árbol caído, que además de haber sido blanco fácil para el Zonda por su altura y forma habría estado seco y en malas condiciones, lo que indicaría algún grado de negligencia humana en la tragedia.
Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar salir a la calle o de transitar con cuidado en caso de ser ineludible.
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