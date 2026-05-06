Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol que fue derribado por el viento Zonda

A última hora de este miércoles el SMN todavía mantenía una alerta naranja por el Zonda para la zona de la precordillera de Las Heras, pero en otras áreas de Mendoza, como San Rafael o Malargüe, el aviso de advertencia había bajado a amarilla por vientos fuertes.

Mientras tanto, medios de Mendoza informaron que ya hay una causa judicial a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro a raíz de la muerte del motociclista de 23 años, cuyo nombre no trascendió.

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En la escena quedaron tiradas en medio de la calle las dos motocicletas de 110 cilindradas, una gris oscuro y otra azul, que sirven como pruebas para la justicia.

También quedó el árbol caído, que además de haber sido blanco fácil para el Zonda por su altura y forma habría estado seco y en malas condiciones, lo que indicaría algún grado de negligencia humana en la tragedia.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar salir a la calle o de transitar con cuidado en caso de ser ineludible.