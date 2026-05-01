Tensión: Sebastián Villa y Matías Fernández protagonizaron un fuerte cruce en Mendoza
El colombiano y su socio en ataque discutieron acaloradamente durante una pausa del partido, en una noche que igualmente terminó con festejo para Independiente Rivadavia.
Lo que parecía una jornada perfecta para Independiente Rivadavia terminó teniendo un episodio inesperado en medio del campo de juego. A pesar de la contundente victoria por 4-1 ante Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores 2026, todas las miradas se desviaron momentáneamente hacia un tenso cruce entre Sebastián Villa y Matías Fernández.
El incidente ocurrió durante una pausa de hidratación, cuando el conjunto mendocino ya dominaba con claridad el marcador. En ese contexto favorable, lejos de la calma que podía esperarse, ambos jugadores protagonizaron un intercambio de palabras que fue escalando rápidamente en intensidad. Todo se habría originado por una jugada previa en la que el colombiano no recibió el pase que esperaba.
Las cámaras captaron el momento exacto en el que Villa comenzó a recriminarle la acción a su compañero, elevando el tono de voz y gesticulando con evidente enojo. Fernández, lejos de esquivar la confrontación, respondió de la misma manera. "Se dijeron todo", reflejaron las imágenes, en una escena que sorprendió tanto por el contexto como por los protagonistas, habituales socios en el frente de ataque.
La discusión no quedó solo en palabras. El extremo colombiano continuó con sus reclamos, levantando los brazos en señal de protesta, y en medio del cruce llegó incluso a empujar a su compañero. La situación pudo haber pasado a mayores, pero la rápida intervención de otros futbolistas evitó que el conflicto escalara aún más.
Entre quienes se acercaron a calmar los ánimos estuvieron Álex Arce, figura del encuentro con un triplete, y Tomás Bottari, quienes lograron separar a los involucrados. A la distancia, Fernández continuó expresando su enojo, aunque ya sin contacto físico.
Más allá del episodio, el equipo dirigido por Alfredo Berti no perdió el foco y terminó cerrando una victoria contundente que lo deja en una posición inmejorable dentro de su grupo. Con puntaje ideal, Independiente Rivadavia se afirma como líder y empieza a perfilarse como uno de los equipos destacados de esta edición. Sin embargo, la escena entre Villa y Fernández dejó una imagen que contrasta con el resultado.i siquiera un resultado holgado alcanza para evitar que las emociones desborden dentro de la cancha.
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