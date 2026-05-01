Tensión: Sebastián Villa y Matías Fernández protagonizaron un fuerte cruce en Mendoza

Entre quienes se acercaron a calmar los ánimos estuvieron Álex Arce, figura del encuentro con un triplete, y Tomás Bottari, quienes lograron separar a los involucrados. A la distancia, Fernández continuó expresando su enojo, aunque ya sin contacto físico.

Más allá del episodio, el equipo dirigido por Alfredo Berti no perdió el foco y terminó cerrando una victoria contundente que lo deja en una posición inmejorable dentro de su grupo. Con puntaje ideal, Independiente Rivadavia se afirma como líder y empieza a perfilarse como uno de los equipos destacados de esta edición. Sin embargo, la escena entre Villa y Fernández dejó una imagen que contrasta con el resultado.i siquiera un resultado holgado alcanza para evitar que las emociones desborden dentro de la cancha.