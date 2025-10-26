A cuánto abrirán el dolar blue y el dólar oficial tras el resultado de las elecciones: qué puede pasar
El triunfo de Javier Milei en las elecciones de este domingo
El dólar blue abrirá este lunes 27 de octubre de 2025 a $1.510, luego del triunfo en las elecciones legislativas del partido del gobierno de Javier Milei.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.490.
Se espera que este lunes sea un día de calma, en un inicio con tendencia a la baja pero habrá que esperar los movimientos y mensajes oficiales.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
Así abrirá el dólar oficial este lunes 27 de octubre:
- Compra: $1.445.
- Venta: $1.515.
Qué va a pasar con el dólar oficial
Luego de un año marcado por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre electoral, el banco de inversión Morgan Stanley difundió un informe en el que anticipa un escenario de mayor estabilidad económica para la Argentina tras los comicios de este domingo.
Según el reporte, el dólar oficial se mantendría en torno a los $1700 durante los próximos meses, en un contexto de transición ordenada, con señales de recuperación de la confianza inversora y una posible flexibilización del cepo cambiario.
Los analistas de la entidad consideran que este proceso dependerá de la consolidación de una política económica coherente y de la capacidad del nuevo gobierno para generar previsibilidad en los mercados. En ese marco, Morgan Stanley proyecta además un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2,5% para 2026, impulsado por un aumento de las exportaciones, el repunte del consumo interno y la reactivación de sectores clave como la energía y el agro.
El informe también advierte que la estabilidad cambiaria estará condicionada por la evolución de las reservas del Banco Central, la política fiscal y el ritmo de desregulación del mercado. Aun así, el diagnóstico general apunta a un mejor clima económico para los próximos años, si se logra sostener un equilibrio entre la disciplina monetaria y el incentivo a la inversión.
En resumen, Morgan Stanley ve un horizonte de moderado optimismo para la economía argentina pos electoral: un dólar controlado, crecimiento en el horizonte y la expectativa de una nueva etapa de confianza en los mercados.
