A cuánto abrirán el dolar blue y el dólar oficial tras el resultado de las elecciones: qué puede pasar

Según el reporte, el dólar oficial se mantendría en torno a los $1700 durante los próximos meses, en un contexto de transición ordenada, con señales de recuperación de la confianza inversora y una posible flexibilización del cepo cambiario.

Los analistas de la entidad consideran que este proceso dependerá de la consolidación de una política económica coherente y de la capacidad del nuevo gobierno para generar previsibilidad en los mercados. En ese marco, Morgan Stanley proyecta además un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2,5% para 2026, impulsado por un aumento de las exportaciones, el repunte del consumo interno y la reactivación de sectores clave como la energía y el agro.

El informe también advierte que la estabilidad cambiaria estará condicionada por la evolución de las reservas del Banco Central, la política fiscal y el ritmo de desregulación del mercado. Aun así, el diagnóstico general apunta a un mejor clima económico para los próximos años, si se logra sostener un equilibrio entre la disciplina monetaria y el incentivo a la inversión.

En resumen, Morgan Stanley ve un horizonte de moderado optimismo para la economía argentina pos electoral: un dólar controlado, crecimiento en el horizonte y la expectativa de una nueva etapa de confianza en los mercados.