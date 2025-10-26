Cambios en Telefe: ¿dan MasterChef Celebrity hoy domingo de elecciones?
El reality culinario de Telefe viene cambiando algunas de sus galas por lo que hay dudas sobre si sale o no en vivo este domingo.
El prime time de Telefe vuelve a generar dolores de cabeza entre sus televidentes, debido a se mantiene las dudas sobre cuándo sale al aire MasterChef Celebrity, ya que además de los constantes cambios de programación, este domingo se celebran las elecciones legislativas a nivel nacional.
La vuelta del reality culinario, que debía consolidar la franja horaria tras el éxito de La Voz Argentina y Gran Hermano, se ha visto empañado por constantes e inesperados cambios de programación, incluso con cancelaciones, como ocurrió el pasado miércoles con el partido de Racing por la Copa Libertadores.
A esta inestabilidad horaria se sumó la duda generalizada de la audiencia sobre si el programa se emitiría este domingo, día en que se celebran las Elecciones Legislativas Nacionales.
Pese a la confusión generada por el calendario electoral y los horarios flexibles que obligan a la audiencia a estar atenta a la grilla, las cocinas siguen encendidas: el reality confirmó su emisión para este domingo, y en su horario habitual de las 22, para la última gala de salvación previo a la próxima eliminación.
La producción mantiene a su equipo estelar, con Wanda Nara al frente de la conducción y el trío inamovible de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. El elenco de concursantes es amplio y variado, incluyendo a figuras como Cachete Sierra, Maxi López, Emilia Attias, Luis Ventura, La Joaqui, el "Peque" Schwartzman, Evangelina Anderson y el "Turco" Husaín, entre otros.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
