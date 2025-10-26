Qué dijo la vidente que predice el fin de Javier Milei para estas elecciones legislativas nacionales

Luego se refirió al búnker de La Libertad Avanza: "Vimos el lugar donde esperan, sí, el lugar físico donde esperan los políticos para saber el resultado de elecciones, vimos pocas personas, fuera y dentro, dentro vimos pocas personas, pero son pares políticos del presidente Milei. También, no vimos felicidad, vimos un lugar apagado, donde no reina la felicidad, donde reina el temor, donde reina el miedo, y donde, después que se enteran de lo que pasa en las elecciones, todos se marchan".

"Se marchan, tanto el pueblo que está afuera, los seguidores del presidente Milei, también los políticos, sí, se dirigen a la Casa Rosada, todos vemos cómo todo el pueblo se dirige a la Casa Rosada, bien, y también vemos un presidente que es obligado a hablar, porque está muy enojado, porque no sabe qué decir, pero igualmente habla con el pueblo, y les dice que él va a seguir gobernando, que no importa que perdieron, porque él va a poder salir adelante, esas son las palabras que él le va a decir al pueblo en la Casa Rosada", aseguró Pascal.

nueva videncia sobre milei

¿Nuevo 2001? El caos post-electoral que predijo Rosa Pascal

Luego, la uruguaya se refirió a la furia de la población tras los comicios: "Vemos que se enoja un pueblo entero y entran a la Casa Rosada, bien, y vemos humo, vemos llantos, vemos gritos, empujones, caídas, bien, vemos muchas personas en la Casa Rosada, muchísimas tomando la Casa Rosada, y donde también hemos visto nuevamente un presidente que grita y que dice que se va en moto, bien, lo cual muchas personas le dicen que no, que tiene un helicóptero esperando arriba".

"El presidente se va en helicóptero junto a su hermana y junto a varias personas más, no muchas, porque otros se van de otra manera, en vehículos, en moto, pero en helicóptero se van los hermanos Milei, bien, presionados por el pueblo que entra en la Casa Rosada, porque el presidente, que pierde nuevamente, no lo acepta, y sigue, quiere seguir gobernando, y el pueblo le dice que no y eso va a pasar en la Argentina, lamentablemente mañana", vaticinó

Finalmente, cerró diciendo: "Mis dioses me lo han mostrado, bien, mil gracias a todas las personas que preguntan, mis dioses me han mostrado, lamentablemente, todo lo que va a pasar, esperemos que no sucedan cosas graves, mil gracias a todos, muchas gracias, mis bendiciones al pueblo argentino".

vidente los milei Rosa Pascal, vidente | Javier y Karina Milei.