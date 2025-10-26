Qué dijo la vidente que predice el fin de Javier Milei para estas elecciones legislativas nacionales
Rosa Pascal volvió a referirse al futuro del primer mandatario, luego de estos comicios que definen el nuevo Congreso. Enterate qué dijo acá.
¿Se acerca el fin de la era Milei? Bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero Rosa Pascal -la vidente uruguaya que predijo la renuncia del primer mandatario libertario- volvió a referirse al futuro del jefe de Estado, pero no con buenas noticias para La Libertad Avanza luego de estas elecciones legislativas nacionales.
A través de una publicación de este sábado en sus redes sociales, la adivina comenzó indicando: "Hoy 25 de octubre del año 2025, muchas personas me han preguntado nuevamente que les pregunte a mis dioses qué ven el domingo 26 de octubre del año 2025 en las elecciones que va a tener el pueblo argentino".
Y añadió: "Bien, lo hemos hecho, hemos preguntado a mis dioses, a Jesús, a Krishna, a Venus y a María, qué va a suceder mañana en Argentina en las elecciones. Sí, bueno, ellos me han mostrado una Argentina que va a estar muy inquieta. Este va a ser un día muy importante y tan importante para Argentina que el pueblo va a estar inquieto".
Seguidamente, sumó: "Hemos visto a muchas personas, el pueblo va a ir a votar, sí, van a ir muchas personas del pueblo a votar. También mis dioses me han mostrado un presidente que pierde todos sus pares políticos en las elecciones, sí, un gobierno del presidente Milei pierde, sí, sus políticos, no gana su grupo político".
"Quedan muy poquitos, muy poquitos, pero muy poquitos, sí, en la lista del gobierno del presidente Milei, pero casi nadie, pierden todos, es masiva, es masiva la pérdida del grupo político", arriesgó la vidente uruguaya, sorprendiendo a todos.
Luego se refirió al búnker de La Libertad Avanza: "Vimos el lugar donde esperan, sí, el lugar físico donde esperan los políticos para saber el resultado de elecciones, vimos pocas personas, fuera y dentro, dentro vimos pocas personas, pero son pares políticos del presidente Milei. También, no vimos felicidad, vimos un lugar apagado, donde no reina la felicidad, donde reina el temor, donde reina el miedo, y donde, después que se enteran de lo que pasa en las elecciones, todos se marchan".
"Se marchan, tanto el pueblo que está afuera, los seguidores del presidente Milei, también los políticos, sí, se dirigen a la Casa Rosada, todos vemos cómo todo el pueblo se dirige a la Casa Rosada, bien, y también vemos un presidente que es obligado a hablar, porque está muy enojado, porque no sabe qué decir, pero igualmente habla con el pueblo, y les dice que él va a seguir gobernando, que no importa que perdieron, porque él va a poder salir adelante, esas son las palabras que él le va a decir al pueblo en la Casa Rosada", aseguró Pascal.
¿Nuevo 2001? El caos post-electoral que predijo Rosa Pascal
Luego, la uruguaya se refirió a la furia de la población tras los comicios: "Vemos que se enoja un pueblo entero y entran a la Casa Rosada, bien, y vemos humo, vemos llantos, vemos gritos, empujones, caídas, bien, vemos muchas personas en la Casa Rosada, muchísimas tomando la Casa Rosada, y donde también hemos visto nuevamente un presidente que grita y que dice que se va en moto, bien, lo cual muchas personas le dicen que no, que tiene un helicóptero esperando arriba".
"El presidente se va en helicóptero junto a su hermana y junto a varias personas más, no muchas, porque otros se van de otra manera, en vehículos, en moto, pero en helicóptero se van los hermanos Milei, bien, presionados por el pueblo que entra en la Casa Rosada, porque el presidente, que pierde nuevamente, no lo acepta, y sigue, quiere seguir gobernando, y el pueblo le dice que no y eso va a pasar en la Argentina, lamentablemente mañana", vaticinó
Finalmente, cerró diciendo: "Mis dioses me lo han mostrado, bien, mil gracias a todas las personas que preguntan, mis dioses me han mostrado, lamentablemente, todo lo que va a pasar, esperemos que no sucedan cosas graves, mil gracias a todos, muchas gracias, mis bendiciones al pueblo argentino".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario