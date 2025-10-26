Estallaron los memes tras la foto de Javier Milei con llamativos retoques estéticos: "En Tinder/en persona"
Tras votar en las elecciones legislativas, el Presidente se expuso a las burlas y los diferentes comentarios con un posteo que muchos calificaron de "innecesario".
De manera insólita, el presidente Javier Milei compartió una imagen del momento en que fue a votar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio de Almagro, con un retoque estético que sorprendió a todos. El mandatario aplicó maniobras tecnológicas para modificar su apariencia y se convirtió en blanco de burlas.
En una elección donde el líder libertario evitó dialogar con la prensa y se mostró evasivo con la gente en general, su posteo en el que colocó la frase "votando... fin" no tardó en volverse viral, cosechando todo tipo de comentarios en contra de la ¿innecesaria? acción del jefe de Estado, que ya había realizado en otras oportunidades: no es la primera vez que Milei modifica sus votos para mostrarse "diferente" a lo que en verdad es.
Tras la viralización de esta llamativa publicación, muchos compararon la actitud del Presidente con lo que algunos usuarios de aplicaciones como "Tinder" o "Bumble" suelen hacer para caer en gracia a quienes navegan por esas redes de citas. Por supuesto, todo esto hizo que estallaran los memes en redes sociales. ¡Mirá!
Memes y burlas a Milei por su foto "retocada" al momento de votar
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas de este domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
