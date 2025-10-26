Estallaron los memes tras la foto de Javier Milei con llamativos retoques estéticos: "En Tinder/en persona"

En una elección donde el líder libertario evitó dialogar con la prensa y se mostró evasivo con la gente en general, su posteo en el que colocó la frase "votando... fin" no tardó en volverse viral, cosechando todo tipo de comentarios en contra de la ¿innecesaria? acción del jefe de Estado, que ya había realizado en otras oportunidades: no es la primera vez que Milei modifica sus votos para mostrarse "diferente" a lo que en verdad es.