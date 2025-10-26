Elecciones legislativas 2025 EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Live Blog Post

Dónde votan este domingo Javier Milei y Axel Kicillof

El clima de máxima expectativa prevalece ante la inminente celebración de las elecciones legislativas nacionales de este domingo. Este evento constitucional, que inicialmente se percibía como la definición de un nuevo Congreso, ha evolucionado hacia un decisivo enfrentamiento entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, los principales espacios políticos del país que se encuentran en veredas completamente distintas.

Mientras LLA tiene como líder al presidente Javier Milei, la alianza peronista expone como líder y referente a Axel Kicillof que, además de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pareciera haberse convertido en el heredero del legado Kirchner, mientras Cristina se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Por ello, los ojos estarán centrados en la actividad de ambos mandatarios y sus entornos, que vivirán de modo apasionante estos nuevos comicios.

