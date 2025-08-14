Alerta para compras online: ARCA establece nuevos requisitos para quienes operan en Shein

arca

Quiénes se ven afectados por las nuevas medidas

Quienes realizan pedidos a tiendas virtuales del exterior deben asegurarse de cumplir únicamente con estas condiciones:

El envío puede incluir un máximo de tres unidades idénticas por tipo de producto.

Los artículos deben ser para uso personal y no con fines de reventa.

El paquete no puede superar los 50 kilogramos de peso.

El valor total de la compra no debe exceder los 3.000 dólares estadounidenses.

Lejos de las restricciones que circulaban en redes, ARCA confirmó que el sistema de compras internacionales sigue sin cambios. Esto garantiza que quienes utilizan SHEIN, Temu u otras plataformas extranjeras puedan continuar comprando con tranquilidad, sin trámites adicionales ni bloqueos inesperados.