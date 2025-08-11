Ciudad del Este se llenó de argentinos aprovechando el dólar barato: qué se puede comprar

Qué pasa si se supera el límite

En caso de exceder el monto de USD 300 (o USD 800 si se suma el free shop de Puerto Iguazú), se debe pagar un impuesto del 50% sobre el excedente, por lo tanto, si se traen productos por USD 500, el excedente es de USD 200 y el impuesto a pagar será de USD 100.

Ejemplo práctico de compras sin impuestos

Un viajero que entra por tierra desde Ciudad del Este podría traer:

Compras varias (ropa, electrónica menor, perfumes) por USD 300.

Un celular de USD 800 (exento de la franquicia).

Una notebook de USD 1.000 (exenta de la franquicia).

En este caso no pagaría impuestos, ya que los artículos de uso personal no se suman al tope y el resto de las compras no supera el límite permitido.

Datos útiles para comprar en Ciudad del Este: resumen