ARCA investigará a los monotributistas que cumplan con estas condiciones
El ente recaudador combinará información de la AFIP y entidades bancarias para identificar posibles inconsistencias en el Monotributo.
La Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA) anunció un plan de fiscalización enfocado en monotributistas que presenten señales de irregularidades fiscales. El objetivo principal es detectar las declaraciones de ingresos y el uso incorrecto de categorías dentro del régimen simplificado.
Para ello, ARCA realizará cruces de datos precisos con la información de la AFIP, movimientos bancarios y proveedores de servicios, con el fin de identificar operaciones que superen los límites permitidos para cada categoría. Este operativo apunta a garantizar la equidad tributaria y evitar que ciertos monotributistas operen como empresas encubiertas, evitando así una competencia desleal.
Lo que hará ARCA
El organismo realizará un análisis exhaustivo que combina diferentes fuentes de información para detectar inconsistencias entre lo declarado y lo realmente facturado o movido en las cuentas.
Se cruzarán datos con la AFIP, los bancos y proveedores de servicios para comparar los movimientos financieros con la facturación reportada. Cuando se detecten ingresos mayores a los permitidos en la categoría asignada, ARCA procederá a aplicar recategorizaciones y sanciones económicas.
Este control apunta a monitorear especialmente a aquellos contribuyentes que, según los registros, podrían estar evadiendo impuestos o utilizando categorías inferiores a las correspondientes para reducir la carga tributaria.
Las medidas anunciadas
- Auditorías presenciales en actividades y sectores donde se haya identificado alta evasión o irregularidades recurrentes.
- Envío de notificaciones digitales a los monotributistas para que puedan regularizar su situación y actualizar su información antes de la aplicación de sanciones.
- Citación formal para presentar documentación respaldatoria en aquellos casos donde se detecten diferencias significativas entre lo declarado y lo comprobado mediante el cruce de datos.
Con estas medidas, ARCA busca asegurar una competencia justa y transparente entre los contribuyentes, fortaleciendo el control fiscal y evitando que algunos monotributistas utilicen el régimen simplificado para operar como empresas de manera encubierta. Esto representa un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal y el fortalecimiento del sistema tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
