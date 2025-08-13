 ARCA investigará a los monotributistas que cumplan con estas condiciones

arca

Las medidas anunciadas

Auditorías presenciales en actividades y sectores donde se haya identificado alta evasión o irregularidades recurrentes .

en actividades y sectores donde se haya identificado alta o . Envío de notificaciones digitales a los monotributistas para que puedan regularizar su situación y actualizar su información antes de la aplicación de sanciones .

a los para que puedan regularizar su situación y actualizar su antes de la aplicación de . Citación formal para presentar documentación respaldatoria en aquellos casos donde se detecten diferencias significativas entre lo declarado y lo comprobado mediante el cruce de datos.

Con estas medidas, ARCA busca asegurar una competencia justa y transparente entre los contribuyentes, fortaleciendo el control fiscal y evitando que algunos monotributistas utilicen el régimen simplificado para operar como empresas de manera encubierta. Esto representa un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal y el fortalecimiento del sistema tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.