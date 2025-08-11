ARCA: se habilitó el pago de aportes para empleadas domésticas por débito automático
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una nueva alternativa para que los empleadores simplifiquen sus trámites.
El ARCA implementó una nueva alternativa para que los empleadores puedan abonar de forma más sencilla los aportes y contribuciones a la seguridad social de las empleadas domésticas. Ahora, quienes tengan a su cargo este tipo de contratos pueden adherirse al débito automático y así cumplir con sus obligaciones mediante un solo trámite, sin la necesidad de realizar pagos mensuales manuales.
Esta herramienta beneficia a más de 450.000 relaciones laborales en todo el país. Con esta actualización, los contribuyentes cuentan con una vía más rápida y práctica para afrontar los pagos previsionales de sus empleados. Según detalló ARCA, la opción abarca el pago mensual de aportes patronales, cuotas para la obra social y aportes a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), todo de manera automatizada.
Hasta ahora, los pagos podían hacerse a través de billeteras virtuales, QR, homebanking o tarjeta de crédito, lo que implicaba ingresar cada mes para saldar las obligaciones previsionales. La adhesión al débito automático elimina esta necesidad, asegurando un cumplimiento puntual y evitando olvidos o retrasos que puedan generar inconvenientes.
Desde ARCA explican que esta innovación forma parte de un plan más amplio para promover la formalización laboral y disminuir el trabajo no registrado en la economía. Además, la agencia tiene la facultad de actualizar de oficio los datos del Registro en caso de detectar información desactualizada, marcando estos cambios para mantener la base de datos precisa y confiable.
Cómo podrá realizarse la adhesión
- Ingresá al portal de ARCA (www.arca.gob.ar) con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.
- Entrá al Registro Especial del Personal de Casas Particulares y seleccioná “Trabajadores a cargo”.
- Hacé clic en “Adherir al débito automático”.
- Elegí la CBU registrada del empleador o agregá una nueva vía “Declaración de CBU”
- Para pagos con tarjeta de crédito, gestioná la adhesión con la administradora.
- Consultá en el registro si el débito fue exitoso o si hubo rechazo por falta de fondos u otros motivos.
- Antes de adherir, verificá que estén actualizados los datos del empleado, horas laborales y CBU.
Esta opción facilita que los empleadores cumplan con los aportes y contribuciones de manera automática y sin demoras, según lo establece ARCA.
A partir de qué período comienza a debitarse
Las adhesiones hechas hasta fin de mes se debitan el 10 del mes siguiente, cumpliendo con la fecha de vencimiento.
