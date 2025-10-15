Alerta en el Banco Central: Santiago Bausili reconoció que "la situación financiera es muy extrema"

En este sentido, el funcionario sostuvo que ya se alcanzó “conceptualmente, a un acuerdo sobre el marco”, en referencia al swap que será por u$s20.000 millones, aunque evitó dar precisiones sobre las conversaciones. Respecto a la fecha en la que llegaría el auxilio financiero, no pudo dar fechas concretas.

“Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas para completar la documentación y esperaríamos que muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá el swap”, dijo Bausili.

De todos modos, y pese a reconocer el escenario complejo, el titular del BCRA vaticinó que la Argentina saldrá de esta coyuntura "desde una posición de fortaleza", respaldada por el superávit fiscal y un programa económico "basado en fundamentos extremadamente sólidos".

"La política fiscal va por buen camino, el trabajo que hemos realizado para sanear el balance del Banco Central está en marcha y, una vez que este periodo haya terminado, saldremos de esta situación desde una posición de fortaleza", afirmó Bausili.