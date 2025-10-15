Alerta en el Banco Central: Santiago Bausili reconoció que "la situación financiera es muy extrema"
A días de las elecciones, y a la espera del savataje de Estados Unidos, el presidente del BCRA reconoció la crisis que atraviesa el Gobierno por la situación financiera.
Tras el anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de que el salvataje alcanzaría los u$s40.000 millones, el equipo económico hizo su primera aparición pública y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, encendió las alarmas con una declaración referente a la situación financiara y cambiaria del país.
"La situación es muy extrema. Hay una enorme demanda de cobertura. Esperemos que se revierta después del 26 de octubre", sostuvo el presidente del BCRA este miércoles en el think tank The Atlantic Council.
Desde Washington, Bausili habló de "presión extrema" sobre el sistema financiero. "Básicamente, lo que observamos en Argentina tras las elecciones de 2019 es que, desde entonces, cada dos años el mercado presenta una enorme demanda de cobertura, algo que no guarda proporción con el tamaño del sistema financiero argentino y que estamos viviendo de nuevo en estos momentos", argumentó.
Las declaraciones sin dudas pusieron a todos en alerta. En tanto, Bausili se entusiasmó con la posibilidad de que el salvataje de Estados Unidos llegue dentro de las próximas semanas. "Eso esperamos", apuntó.
En este sentido, el funcionario sostuvo que ya se alcanzó “conceptualmente, a un acuerdo sobre el marco”, en referencia al swap que será por u$s20.000 millones, aunque evitó dar precisiones sobre las conversaciones. Respecto a la fecha en la que llegaría el auxilio financiero, no pudo dar fechas concretas.
“Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas para completar la documentación y esperaríamos que muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá el swap”, dijo Bausili.
De todos modos, y pese a reconocer el escenario complejo, el titular del BCRA vaticinó que la Argentina saldrá de esta coyuntura "desde una posición de fortaleza", respaldada por el superávit fiscal y un programa económico "basado en fundamentos extremadamente sólidos".
"La política fiscal va por buen camino, el trabajo que hemos realizado para sanear el balance del Banco Central está en marcha y, una vez que este periodo haya terminado, saldremos de esta situación desde una posición de fortaleza", afirmó Bausili.
