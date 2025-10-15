Programa Hogar de ANSES sigue vigente, cómo inscribirse y cobrar el beneficio.

Es importante destacar que la falta de cobro durante tres meses consecutivos implica la pérdida automática del beneficio, obligando al titular a iniciar un nuevo trámite para reactivarlo. Este programa de ANSES asegura que las familias más vulnerables puedan acceder a garrafas de gas para cocinar y calefaccionarse, especialmente en los meses más fríos.

De cuánto será el nuevo monto del subsidio de la garrafa social

El subsidio del Programa Hogar varía según la provincia, la época del año y la cantidad de integrantes del hogar, aumentando en invierno y en familias con más de cinco personas.

Los beneficiarios pueden consultar si les corresponde el pago a través de Mi ANSES (app o web, sección “Mis Cobros” con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o por teléfono al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El pago se suspende por motivos como doble asignación dentro de un mismo hogar, contar con servicio de gas natural, superar los límites de ingresos establecidos o no mantener actualizados los datos familiares.

Estos criterios aseguran que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y facilite la compra de garrafas para cocinar y calefaccionar los hogares durante los meses fríos.