Programa Hogar de ANSES sigue vigente: cómo inscribirse y cobrar el beneficio
El Gobierno confirmó la reactivación del subsidio para la compra de la garrafa social y se cobrará con pago retroactivo y actualizaciones previstas para noviembre de 2024.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de octubre y se conocen los montos de las jubilaciones para el décimo mes del año.
El Programa Hogar de ANSES sigue activo en octubre de 2025, ofreciendo un apoyo económico a familias que requieren comprar garrafas de gas. Este subsidio mensual está pensado para hogares sin acceso a la red de gas natural, facilitando el abastecimiento durante los meses más fríos.
El beneficio busca mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables, especialmente en zonas donde el clima demanda mayor consumo de energía para calefacción. ANSES establece criterios claros para asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, optimizando la distribución de los recursos y garantizando un alivio concreto en el gasto familiar de energía.
Quiénes pueden cobrar el Programa Hogar
El Programa Hogar está destinado a familias cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En hogares con personas con discapacidad, el tope asciende a tres SMVM, mientras que en regiones frías como la Patagonia, los límites son más altos: 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay integrantes con discapacidad.
Los requisitos principales incluyen no contar con servicio de gas natural o presentar un certificado que justifique su imposibilidad de uso, mantener los ingresos familiares dentro de los topes establecidos según la composición del hogar y la ubicación, y residir en zonas sin cobertura de gas natural. Solo una persona por grupo familiar puede acceder al subsidio.
Es importante destacar que la falta de cobro durante tres meses consecutivos implica la pérdida automática del beneficio, obligando al titular a iniciar un nuevo trámite para reactivarlo. Este programa de ANSES asegura que las familias más vulnerables puedan acceder a garrafas de gas para cocinar y calefaccionarse, especialmente en los meses más fríos.
De cuánto será el nuevo monto del subsidio de la garrafa social
El subsidio del Programa Hogar varía según la provincia, la época del año y la cantidad de integrantes del hogar, aumentando en invierno y en familias con más de cinco personas.
Los beneficiarios pueden consultar si les corresponde el pago a través de Mi ANSES (app o web, sección “Mis Cobros” con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o por teléfono al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El pago se suspende por motivos como doble asignación dentro de un mismo hogar, contar con servicio de gas natural, superar los límites de ingresos establecidos o no mantener actualizados los datos familiares.
Estos criterios aseguran que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y facilite la compra de garrafas para cocinar y calefaccionar los hogares durante los meses fríos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario