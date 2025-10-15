El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino
Washington compró pesos para frenar la suba del dólar y anunció un posible fondo de 40 mil millones de dólares para asistir a la economía argentina.
El gobierno de Estados Unidos concretó este miércoles una nueva operación de compra de pesos argentinos, en una maniobra que busca contener la suba del dólar en el mercado local. Así lo confirmó el secretario de Finanzas norteamericano, Scott Bessent, quien también adelantó nuevos mecanismos de respaldo financiero hacia la Argentina.
De acuerdo con información de Reuters, el Tesoro estadounidense volvió a operar en la plaza cambiaria local con el objetivo de estabilizar la cotización del peso. En ese contexto, Bessent explicó que Washington analiza poner en marcha una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) dentro del fondo de estabilización cambiaria del país norteamericano.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario fue consultado sobre si Estados Unidos planea adquirir deuda argentina. Su respuesta fue breve pero significativa: “Podríamos”, dijo, sin dar precisiones sobre montos ni plazos, según consignó la agencia internacional. El secretario también hizo referencia al escenario político argentino y afirmó que una eventual victoria electoral del partido de Milei “fortalecería su capacidad de vetar iniciativas consideradas perjudiciales”.
Por otra parte, Bessent reveló que Washington está trabajando junto al sector privado para conformar un nuevo fondo de 20.000 millones de dólares, con la participación de bancos y fondos soberanos, destinado a respaldar la economía argentina. “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó el funcionario a periodistas en Washington, según AFP.
Si este esquema se concreta, el apoyo total de Estados Unidos alcanzaría los 40.000 millones de dólares, de acuerdo con las declaraciones recogidas en la capital norteamericana. El anuncio tuvo impacto inmediato en el mercado cambiario argentino. Durante la mañana, el dólar mayorista llegó a tocar los $1.390, pero tras conocerse la intervención estadounidense, la cotización retrocedió y cerró en $1.360, el mismo valor del martes.
En el sistema bancario la reacción fue similar: la divisa pasó de $1.415 a $1.395 en el Banco Nación, lo que mostró un enfriamiento en la escalada del tipo de cambio tras las operaciones del Tesoro estadounidense.
