El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino

Si este esquema se concreta, el apoyo total de Estados Unidos alcanzaría los 40.000 millones de dólares, de acuerdo con las declaraciones recogidas en la capital norteamericana. El anuncio tuvo impacto inmediato en el mercado cambiario argentino. Durante la mañana, el dólar mayorista llegó a tocar los $1.390, pero tras conocerse la intervención estadounidense, la cotización retrocedió y cerró en $1.360, el mismo valor del martes.

En el sistema bancario la reacción fue similar: la divisa pasó de $1.415 a $1.395 en el Banco Nación, lo que mostró un enfriamiento en la escalada del tipo de cambio tras las operaciones del Tesoro estadounidense.