Plazos fijos vuelven a repuntar y alcanzan rendimientos de hasta 54%: dónde invertir

En paralelo, las cauciones y descubiertos en cuenta corriente también muestran rendimientos récord, superando incluso los tres dígitos, impulsados por la volatilidad de los mercados internacionales y declaraciones de líderes extranjeros que impactan en la confianza local. En particular, el anuncio de Donald Trump sobre su apoyo condicionado al gobierno de Javier Milei generó movimientos en el mercado que repercutieron en los instrumentos de renta fija de corto plazo.

A pesar del alza, los analistas prevén que esta volatilidad tenderá a moderarse en las próximas semanas, cuando se estabilicen los flujos de liquidez entre bancos públicos y privados y se normalice la situación cambiaria. Mientras tanto, los plazos fijos siguen siendo la opción más segura para los ahorristas que buscan proteger sus ahorros sin asumir riesgos cambiarios, manteniendo su atractivo frente a alternativas más volátiles.

plazo fijo telam.jpg

Plazo fijo: cuánto ofrecen las entidades con mayor volumen de depósito

BBVA : 47%

: 47% Banco de Galicia : 44%

: 44% Banco Macro :43% en Sucursal; 45% hasta 5 millones de pesos y 46% más de 5 millones de pesos para Canales digitales, APP y Home banking.

:43% en Sucursal; 45% hasta 5 millones de pesos y 46% más de 5 millones de pesos para Canales digitales, APP y Home banking. ICBC : a 30 días para personas entre 42,5% y 45,50%

: a 30 días para personas entre 42,5% y 45,50% Banco de la Nación Argentina: 41%

41% Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 39 %

: 39 % Banco de la Provincia de Buenos Aires : 37 %

: 37 % Banco Santander Argentina S.A .: 35%

.: 35% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%

Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes

Banco CMF S.A . 54%

. 54% Banco VOII: 54 %

54 % Banco BICA S.A .: 53%

.: 53% Crédito Regional Compañía Financiera: 52%

52% Banco Meridian: 52%

52% Banco Mariva: 50%

50% Cuenta DNI del Banco Provincia : 48%

: 48% Banco del Sol : 48%

: 48% Reba Compañía Financiera: 48%

48% Banco de la Provincia de Córdoba : 46,5%

: 46,5% Banco Hipotecario: 46%

46% Banco de Comercio: 45%

45% Banco de Chubut: 45%

45% BiBank : 45%

: 45% Banco de Corrientes: 44,5%

44,5% Banco Comafi: 43%

43% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 43 %

43 % Banco Dino: 38%

38% Banco Julio Sociedad Anónima: 37%

37% Banco Más Ventas: 35%

35% Banco de Formosa: 30%