ANSES confirmó un nuevo aumento en los montos de AUH y SUAF

Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.

Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo afecta el aumento en SUAF y AUH

El SUAF regula el pago de asignaciones familiares contributivas, dirigidas a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo. Desde octubre, estos beneficiarios tendrán un incremento del 1,88% en los montos y en los topes de ingresos para acceder a la prestación.

En paralelo, la AUH y la Asignación por Embarazo también recibirán la misma actualización, lo que representa un refuerzo en los haberes de las familias con menores ingresos.

Cuánto cobran las Asignaciones Familiares

Con la aplicación del aumento, los valores de las asignaciones familiares de pago único quedan establecidos en:

  • Nacimiento: $68.341

  • Matrimonio: $102.330

  • Adopción: $408.575 (antes $401.074)

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039

Estos montos varían según el rango de ingresos familiares. El tope individual para octubre será de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226. Quienes superen esos límites no accederán a los beneficios.

