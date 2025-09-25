Se define el monto que cobrarán los titulares de la pensión PUAM de ANSES
El organismo anunció un incremento de sus programas para el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 1,9% para sus programas en octubre. Esta noticia se dio a conocer luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojará la inflación de agosto. Estos ajustes corresponden a la Ley de Movilidad y buscan que los usuarios no pierdan poder adquisitivo antes la escalada de precios.
Dentro de sus prestación, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirá el aumento. Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años que no lograron acceder a una jubilación tradicional, asegurando un ingreso mensual que trae alivio al bolsillo.
El monto de la pensión de PUAM
Para el décimo mes del año, quienes perciben este programa recibirán $261.013,09, cifra que equivale al 80% de la jubilación mínima. Además, con el refuerzo de $70.000, el ingreso final se eleva a $331.013,09. Por otro lado, los beneficiarios de este programa también cuentan con cobertura médica a través de PAMI y la posibilidad de acceder a créditos otorgados por ANSES.
Cómo acceder al beneficio
- Tener 65 años o más, vivir en Argentina y no cobrar otra jubilación, pensión ni seguro de desempleo.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar la información personal y familiar.
- Solicitar un turno presencial en una oficina de ANSES y asistir con la documentación solicitada (DNI y comprobantes de residencia).
- Si el pedido es aprobado, la persona empieza a cobrar la PUAM con retroactividad a la fecha del trámite, además de contar con cobertura médica de PAMI.
Calendario de pagos de octubre
Como es habitual en el organismo, los programas se depositan en las cuentan bancarias según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este es el calendario de pagos del PUAM para octubre:
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (se puede reprogramar por el feriado).
