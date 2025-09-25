Se define el monto que cobrarán los titulares de la pensión PUAM de ANSES

Para el décimo mes del año, quienes perciben este programa recibirán $261.013,09, cifra que equivale al 80% de la jubilación mínima. Además, con el refuerzo de $70.000, el ingreso final se eleva a $331.013,09. Por otro lado, los beneficiarios de este programa también cuentan con cobertura médica a través de PAMI y la posibilidad de acceder a créditos otorgados por ANSES.