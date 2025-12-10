ANSES: cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes pueden cobrar la prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cómo solicitar y cuándo se cobra en diciembre 2025
Para hacer el trámite de forma presencial, se debe sacar turno en la web de ANSES, asistir con DNI y documentación necesaria y completar la solicitud en la oficina. Sin embargo, también es posible realizarlo de forma online siguiendo estos pasos:
- Presentar y digitalizar la documentación requerida.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Iniciar la Atención Virtual y seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.
El calendario de pagos para diciembre 2025 se ordena según la terminación del DNI:
-
0 y 1: 22 de diciembre
2 y 3: 23 de diciembre
4 y 5: 26 de diciembre
6 y 7: 29 de diciembre
8 y 9: 30 de diciembre
