ANSES: la fecha límite para realizar el trámite que desbloquea un bono importante
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Cómo tramitar la Libreta AUH
Para generar y presentar la Libreta AUH correctamente, los beneficiarios de la asignación deberán realizar los siguientes pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
Lo que devuelve ANSES al realizar el trámite
Una vez presentada la libreta, los beneficiarios podrán acceder a todas las retenciones acumuladas durante el año por ANSES, que equivale al 20% de cada haber mensual. En caso de no cumplir con este importante requisito antes del 31 de diciembre, el organismo no entregará las retenciones.
Monto de la AUH en diciembre
A partir del aumento del 2,3%, las asignaciones familiares y universales tendrán los siguientes valores en diciembre:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Por el otro lado, para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad los montos son:
Hasta $891.041: $199.366,21
Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79
También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.
